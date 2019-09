Furto notturno all'Eurospin di via delle Conce a Sassari

Amara sorpresa questa mattina per i titolari del supermercato Eurospin in via delle Conce, in pieno centro abitato a Sassari. All'apertura dell'esercizio infatti non hanno potuto far altro che constatare il furto della cassaforte: portata via con tutto il suo contenuto.

Il furto, avvenuto nel corso della notte, non dovrebbe comunque aver reso molto ai malviventi.



Gli investigatori sono all'opera e non escludono collegamenti con un altro furto, date le analoghe modalità di esecuzione, subito circa un mese fa sempre dalla Eurospin, ma presso l'esercizio di Predda Niedda.