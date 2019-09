Movimento Politico l'Azione:"Bene la sospensione della ZTL nel centro di Sassari"

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del Movimento Politico l'Azione che esprime il suo assenso al provvedimento di sospensione della ZTL nel centro di Sassari



Il Movimento politico l'Azione giudica positivamente la decisione del Sindaco Campus e della giunta comunale, di sospendere temporaneamente la ZTL in città, per monitorare i flussi di ingresso e uscita dal centro storico.



Il Movimento ritiene altresí importante, attraverso un attenta e scrupolosa azione di controllo, intervenire per verificare e contrastare eventuali situazioni di abuso, per quanto riguarda le aree di sosta all'interno delle mura cittadine, individuandone magari alcune a titolo gratuito e a tempo, riportando quindi in città, le medesime condizioni della zona industriale, per troppo tempo individuata come unica soluzione per lo shopping, per tanti cittadini sassaresi e dell'hinterland.

È importante contestualmente, dare la possibilità di individuare le zone pedonali integrali, per riportare le persone nel salotto della città, ridando fiato ai commercianti che vedrebbero così la possibilità di poter investire in progetti per le proprie attività al servizio della collettività.

In questo modo potrà essere data un'opportunità di rilancio a chi invece in questi anni, ha dovuto abbassare la serranda e, spegnendo la luce, riportando il buio utile soltanto allo sviluppo del degrado e della criminalità.

L'Azione sostiene infatti da sempre, che solo riportando in centro e non solo la vita, si allontanino il degrado e la malavita.



Il Coordinamento Cittadino Movimento Politico l'Azione