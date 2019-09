Sassari calcio Latte Dolce: Molino, Palmas e Cabeccia calano il tris e "affondano" la Nuova Florida

Sassari calcio Latte Dolce: Lai, Pireddu, Tuccio, Cabeccia, Bianchi, Antonelli, Marcangeli (17’ st Gianni), Nuvoli (37’ st Gada), Pinna, Molino (35’ st Scanu), Palmas (43’ st Fini). A disposizione: Garau, Maccis, Patacchiola, Ferrari, Piga. Allenatore Udassi



Team Nuova Florid 2005: Giordani, Scognamiglio, De Marchis, Tamburlani, Scardola, Citro (35’ st Micheli), Ferrara (35’ st Giusto), Pallocca (14’ st Sabatini), Rossi (27’ st Tisei), Montella (13’ st Sterpore), Menniti. A disposizione: Mancini, Ilari, Roani, Miola. Allenatore Bussone



Arbitro: Ermal Bullari



Assistenti: Mara Manella di Lanciano e Joseph Russo di Messina



Reti: 25’ pt Molino (SSLD), 43’ pt Palmas (SSLD); 33’ st Cabeccia (rig.) (SSLD)





È il 4-4-2 con esterni a spiccata licenza di offendere il modulo che mister Stefano Udassi oppone al Team Nuova Florida in questa afosa terza giornata di campionato. Attacco affidato a Molino e Pinna, in difesa la coppia di centrali Cabeccia-Antonelli presidia lo spazio davanti a Lai. Prime fasi del match senza sussulti, tentativi di imbastire la manovra da ambo le parti, nessuna occasione da segnare sul taccuino. Al 13' Citro riceve palla fuori area e tira: pallone a fil di palo, Alessandro Lai comunque sulla traiettoria. Al 16' incursione di Paolo Palmas sulla sinistra, palla in mezzo ma Giordani interviene a terra. Avversari chiusi e aggressivi, sassaresi che provano a trovare sbocchi al loro gioco. Incredibile serie di rimpalli a metà campo. Azione biancoceleste stoppata dall’offside ravvisato dalla terna, poi al 25’ il risultato si sblocca: la furia di Castelsardo, Palmas, galoppa sulla sinistra e crossa in mezzo: respinta errata del portiere avversario con Daniele Molino a toccare bene di interno senza lasciare scampo al Florida, 1-0. Nuovo affondo dei padroni di casa, ma la difesa salva due volte sulle conclusioni dalla distanza biancocelesti. Giallo ad Antonelli (36’), discutibile. Giallo anche a Molino, stoppato in fuorigioco dubbio da Bullari e poi ammonito. Al 43’ arriva il raddoppio: Giuseppe Nuvoli tiene bene palla sul lato destro assistito da Nino Pinna, passaggio a Molino che lancia alla perfezione Paolo Palmas: bordata della furia di Castelsardo a chiusura di una azione magistrale, 2-0. Fine primo tempo dopo 2’ di recupero. Si riparte senza cambi nelle formazioni. All’8' del secondo tempo Scardola ci prova di testa ma il pallone spiove oltre la traversa. Nei due minuti successivi doppia occasione per Nino Pinna: belle idee, buoni movimenti ma il gol non arriva. Doppio cambio Florida. Gianni dà fiato a Marcangeli (18’ st), ammonizione per Nuvoli e Scardola. Al 27’ st nuova bordata dalla lunga di Paolo Palmas: Giordani si salva alzando i corner. Tisei prova a intercettare un traversone difficile, ma spara molto alto e a lato (31’ st). Al 33’ st Nino Pinna va giù in area: rigore! Marco Cabeccia è implacabile, 3-0. Doppio cambio avversario e meritati applausi per Molino sostituito da Gigi Scanu. Finisce in festa, seconda vittoria stagionale per il Sassari calcio Latte Dolce.