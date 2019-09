Sassari. Torres raggiunta ai supplementari dal Lanusei

Grande attesa allo stadio “Lixius” di Lanusei per quella che era una partita da tripla.

Subito in vantaggio la Torres con un tiro dalla lunga di Bilea che trova fuori dai pali il portiere Forzati. Il Lanusei cerca di rientrare in partita ma enza suscitare grosse preoccupazioni alal difesa della Torres che anzi rischia di raddoppiare in almeno tre diverse azioni. Inizio del secondo tempo e subito la Torres resta in 10 uomini per l'espulsione di Pisanu al secondo giallo.

Batti e ribatti sino alla fine dei tempi regolamentari. Al 93′ arriva il pareggio del Lanusei con Sanna che gira in porta la corta respinta di Colombo su punizione. Finisce così 1 a 1 con l'espulsione del torresiono Ruiu al 95°.. Amaro in bocca per i Sassaresi che possono però guardare con fisducia a un campionato ancora lungo.



Lanusei: Forzati, Corsaro, Carta, Sanchez, Bruno, Pagano (70′ Caruso), Ladu, Bonura, Floris, Attili (77′ Mastromarino), Sanna.



Allenatore: Aldo Gardini

Torres: Colombo, Bilea (83′ Virdis), Ruiu, Congiu, Guarino, Pisanu, Demartis (52′ Santarelli), Bianco (52′ Pintori), Masala, Sartor (64′ Cruz) , Milani(80′ Russu).



Allenatore: Marco Mariotti

RISULTATI



Anagni-Portici 3-1



Budoni-Trastevere 1-3



Cassino-Latina 3-2



Ladispoli-Turris 2-3



Tor Sapienza-Muravera 2-5







*una gara in meno





