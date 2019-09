Sassari. Nuovi cantieri di Open Fiber

L’azienda ha siglato con il Comune di Sassari una convenzione per la realizzazione di una rete interamente in fibra ottica, che permette di navigare con una connessione ultraveloce (fino a 1 Gigabit al secondo). Il piano prevede il cablaggio di oltre 44mila unità immobiliari (tra famiglie e imprese). In totale saranno posati circa 26mila chilometri di fibra, con un investimento complessivo a partire da 15 milioni di euro.









Proseguono i lavori di Open Fiber. Da mercoledì 18 settembre saranno interessati tratti di corso Margherita di Savoia, via Enrico Costa, via Carlo Alberto, via Brigata Sassari, via Masia, via Asproni, viale Dante e via Torre Tonda. I cantieri, della durata di circa una settimana salvo contrattempi, saranno aperti secondo un cronoprogramma definito fino a ottobre. In questi giorni sono iniziati i lavori anche in via Einaudi, via Fratelli Rosselli, via Benedetto Croce, via Cordedda, via Principessa Mafalda, via Rockefeller, via Bovet, via Parigi, via Vienna, via Budapest, via Monserrato, via Madrid, via Londra piazza e via Washington, via Mosca, largo Londra, via Nulvi, via Ardara, via Pozzomaggiore, piazza Della Meridiana, via Bottego, piazza Bottego, via Vasco De Gama, via Gioia Flavio, via Nobile, via Bellini, via Pirandello, via Montello (da via Flumenargia a via Ariosto), via Ludovico Ariosto (da via Montello a via Ossi), via Sennori (da via Baldedda a via Carducci), via Ossi (da via Sennori a via Prati), via Castelsardo, via Tissi, via Giosuè Carducci, via Salvatore Farina, via Baldedda (da via Poligono a via Florinas), via Florinas. Si prosegue martedì 17 con tratti di via Genova, via Duca Degli Abruzzi, via Besta, via Fermi. Dal 23 settembre sarà la volta di via Monte Furru, via Ruffilli, via Vallero Stefano e via Mariotti Gaetano.