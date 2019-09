Le Università di Sassari e di Eichstätt-Ingolstadt in concerto nella chiesa di Santa Maria di Betlem

Il Coro dell'Università di Sassari, in collaborazione con l’Orchestra sinfonica dell’Università Cattolica di Eichstätt-Ingolstadt, in Baviera, terrà il giorno giovedì 19 settembre alle ore 21 il concerto sinfonico-corale “Note oltre i confini: Musica che Unis(s)ce”presso la chiesa di Santa Maria di Betlem. Verrà proposta al pubblico la Messa in do maggiore di J.G. Rheinberger, eseguita da un’orchestra composta da 42 elementi e da un insieme corale costituito dal Coro dell’Università di Sassari in collaborazione con il Coro Polifonico Turritano e il supporto del Coro Santa Croce. La collaborazione con il Coro Polifonico Turritano, in opera da diversi anni, ha fatto sì che la Messa fosse presentata anche all’interno della programmazione del XXXVI Festival Internazionale “Voci d’Europa”, organizzato proprio dal Coro di Porto Torres. Nell'appuntamento sassarese la direzione del concerto sarà affidata al M° Uwe Sochaczewsky, Direttore dell’Orchestra Sinfonica tedesca, che proporrà inoltre al pubblico dei brani scelti da L’Arlésienne di Bizet. Venerdì 20, invece, dirigerà la Messa il M° Laura Lambroni (direttore artistico del Coro dell’Università di Sassari e del Coro Polifonico Turritano) nella basilica di San Gavino a Porto Torres (ore 21.30). In quest'ultima occasione aprirà la serata il coro spagnolo Casual Quartet. L’ingresso è libero.