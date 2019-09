Scoprire il Nord della Sardegna in quattro tappe

Settembre è un mese che si rivela assolutamente perfetto per visitare la Sardegna, dati i prezzi più convenienti proposti dalle strutture ricettive e il clima ancora piuttosto gradevole. Anche chi viaggia con bambini al seguito dovrebbe prendere in considerazione questo mese per scoprire le bellezze dell’isola, che si presenta decisamente meno caotica rispetto ai mesi più gettonati dai turisti. Chi preferisce viaggiare in massima libertà, poi, potrebbe sfruttare un servizio di auto a noleggio low cost come Sicily by Car ; si tratta di una modalità di viaggio consigliata soprattutto per le famiglie, per la sua praticità.Oggi vi presenteremo quindi quattro tappe consigliate per scoprire la zona settentrionale della Sardegna, ma prima di mettervi in viaggio assicuratevi di avere con voi tutto il necessario per il mare e per il trekking (crema solare compresa).Le quattro tappe da scoprire in Sardegna a settembre1) ArzachenaArzachena è uno dei comuni più estesi della zona, con un litorale che comprende anche la celebre Costa Smeralda, nota in tutto il mondo per la sua bellezza. Da visitare la chiesa di Santa Maria Maggiore, la più antica (1716), che sorge nel mezzo del suo centro storico, e i diversi complessi nuragici e siti archeologici della zona, oltre alle interessanti aree naturali nei dintorni dov’è possibile ammirare molte specie di uccelli palustri.2) Isola della MaddalenaLa Maddalena è l’isola più grande dell’arcipelago omonimo che si trova in provincia di Sassari. Compresa in un’area protetta (marina e terrestre) e facilmente raggiungibile dal porto di Palau via traghetto (il viaggio dura circa 15 minuti), la Maddalena è caratterizzata da numerose calette e spiagge dalle coste alte che cadono a picco sul suo splendido mare cristallino. Da non perdere le spiagge Monte d’Arena e Bassa Trinità.3) Isola RossaIl nome di quest’isola è dovuto alle rocce granitiche rosa sulle quali si erge, che creano un contrasto spettacolare con il verde della macchia mediterranea e con le sue spiagge candide. Nonostante sia molto frequentata, è comunque un luogo molto tranquillo ed è quindi consigliata per chi vuole evitare le spiagge più turistiche. Oltre alle meravigliose spiagge (soprattutto Spiagga Longa, Li Junchi e La Marinedda), merita una visita anche il centro storico, dominato dalla torre spagnola (risalente al 1500 circa).4) StintinoStintino è un piccolo borgo e uno dei luoghi più noti di questa parte di Sardegna. Non perdete l’occasione di vedere la bellissima spiaggia La Pelosa, una delle più belle d’Europa , con la sua sabbia chiarissima e sottile e i suoi fondali bassi adatti anche ai bambini più piccoli.