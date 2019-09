Autonoleggio: un settore in crescita in Italia e all’estero

PUBBLIREDAZIONALE

Il settore dell’autonoleggio continua a crescere, sia nel nostro paese che all’estero. I vantaggi di prendere una vettura a noleggio e di non doversi spostare con la propria auto fanno sì che molte persone si dirigano in questa direzione e sostengano la crescita delle aziende che in questo settore operano da anni.A confermare la crescita del noleggio sono i dati: secondo l’analisi di rent.it , ci sarebbe stato un incremento generale del 20% dei noleggi se si confrontano i primi otto mesi del 2019 con lo stesso periodo dello scorso anno. Nel nostro paese la crescita avrebbe raggiunto addirittura il 40%, con un particolare picco di prenotazioni all’aeroporto di Catania (+60%) ed all’aeroporto di Cagliari (+40%), seguiti dagli aeroporti di Bari, di Brindisi e di Milano Malpensa.Per quanto riguarda l’aeroporto di Malpensa, l’aumento dei noleggi è stato registrato in tutti i mesi dell’anno corrente e non solo nell’ultimo periodo, durante il quale l’aeroporto ha visto affluire anche i passeggeri dei voli normalmente in partenza da Milano Linate, al momento chiuso per lavori di ristrutturazione.Anche all’estero il settore del noleggio sta vivendo un periodo positivo nella maggior parte dei paesi, con un incremento delle richieste soprattutto in Spagna e in Grecia. Male invece gli Stati Uniti ed il Regno Unito, che hanno visto una riduzione del numero complessivo di noleggi rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.Punto di riferimento dell’autonoleggio in Italia è Rent.it, portale specializzato fondato nel 1999 e da allora in costante crescita. I clienti che si recano su questo sito hanno la possibilità di confrontare in pochi minuti le migliori opzioni di noleggio, inserendo le date di riferimento, la tipologia di veicolo che intendono noleggiare ed altri filtri di ricerca per rendere i risultati compatibili con le proprie esigenze.Grazie alle collaborazioni con le principali società di noleggio in Italia ed all’estero, Rent.it riesce a garantire la soluzione migliore del mercato al prezzo più conveniente, anche per quanto riguarda la franchigia e l’assicurazione. Nel caso in cui dovessero esserci dei problemi con la società di noleggio, Rent.it interviene per risolvere la controversia e per far sì che il cliente possa vivere un’esperienza positiva, senza doversi preoccupare di nulla.Prenotare una vettura è semplice, basta collegarsi al sito ufficiale, riempire i campi ed avviare la ricerca per individuare le soluzioni migliori. La prenotazione può essere fatta da pc, oppure da smartphone e tablet scaricando l’applicazione ufficiale, compatibile con iOS e con Android.Il servizio è comodo e veloce, bastano pochi minuti per confrontare centinaia di auto a noleggio low cost in tutto il mondo. Garantisce il miglior prezzo, senza rinunciare alla qualità ed alla sicurezza, ecco perché Rent.it collabora solo con le migliori società di noleggio. Offre la possibilità di prelevare la propria auto in 169 paesi nel mondo, nei quali sono distribuiti più di 16.000 punti di noleggio.Non è più necessario avere la carta di credito per prenotare un noleggio, si possono anche utilizzare carte di debito, bancomat e carte prepagate. Accettare carte prepagate deve essere considerato un punto di forza, dal momento che molte società di noleggio non consentono di procedere con l’operazione scegliendo questo metodo di pagamento.Sono migliaia i clienti che hanno potuto godere dei benefici del servizio garantito da questa società. In rete si trovano numerose recensioni positive e non stupisce che su Trustpilot la società abbia un punteggio di 4.3 stelle su 5. I clienti hanno espresso opinioni positive sulla qualità del servizio, sul prezzo vantaggioso del noleggio ed anche sul servizio clienti professionale, pronto ad intervenire in qualsiasi momento per risolvere dubbi e problemi che potrebbero rovinare l’esperienza dei clienti.