SARDEGNA

Traguardi importanti che arrivano in una fase storica molto importante per Sardex che tra qualche mese festeggerà i dieci anni di attività. «Il merito di tutto ciò – ha concluso Giuseppe Littera, responsabile Ricerca e Sviluppo – è da dividere tra tutti coloro i quali a vario titolo hanno permesso negli anni la crescita di Sardex. Gli iscritti: aziende, professionisti e consumatori, i nostri collaboratori e le tante persone che hanno espresso fiducia entusiastica e incondizionata in questo sogno collettivo».













Sardex supera il mezzo miliardo di crediti transati e si prepara a nuove sfide. A darne notizia Franco Contu, Gabriele Littera, Giuseppe Littera, fondatori dell’azienda assieme a Piero Sanna, nel corso della conferenza stampa che si è tenuta questa mattina al Caesars’s Hotel di Cagliari.Durante l’incontro sono stati forniti i dettagli relativi a questo importante traguardo raggiunto dal Circuito Sardex.net e dai suoi omologhi nella Penisola dal 2010 a oggi.Ma nell’occasione sono stati anche individuate le prossime sfide per l’azienda; su tutte: il consolidamento nella Penisola e l’estensione del prodotto Sardex Bisoo pensato per i consumatori.Il sistema ideato da Sardex ha consentito a migliaia di imprese e di professionisti di scambiarsi vicendevolmente beni e servizi per un valore superiore al mezzo miliardo di euro equivalenti (1 credito=1 euro) dando slancio e vigore aggiuntivi all’economia locale e contribuendo a creare le basi per un solido marketing territoriale tra gli aderenti.Un caso unico di innovazione sociale e di veicolo promozionale delle eccellenze locali. Nello specifico Sardex, assieme agli altri Circuiti di Credito Commerciale attivi nelle altre 12 regioni italiane (Sardegna, Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise-Sannio e Campania) ha movimentato beni e servizi per un valore superiore al mezzo miliardo di crediti; di questi ben 400 milioni solo in Sardegna e 100 milioni negli altri Circuiti dal 2010 a oggi.Le operazioni effettuate dagli aderenti sono state superiori al milione. Le aziende coinvolte sono complessivamente 10 mila in tutti i Circuiti, oltre 4 mila di queste si trovano in Sardegna.Sono invece 6 mila i dipendenti e collaboratori delle imprese associate che usano quotidianamente i crediti per far fronte alle loro esigenze di spesa (dagli alimentari all’abbigliamento passando per lo svago). Di questi ben 3 mila sono attivi nell’isola.«Sardex è uno straordinario strumento di sviluppo economico e di coesione sociale nei territori che deve costantemente rinnovarsi. Il traguardo del mezzo miliardo di crediti transati è frutto di questa tensione continua al miglioramento. Abbiamo rafforzato il team manageriale e investito risorse notevoli per migliorare ancora l’infrastruttura tecnologica e l’esperienza d’uso dei nostri aderenti – ha evidenziato il direttore generale Franco Contu – senza perdere l’attenzione nei confronti del territorio. In un futuro speriamo non lontano puntiamo a coinvolgere la pubblica amministrazione».Ma in questi nove anni di vita lo strumento della moneta complementare, pensato inizialmente per professionisti, imprese e forza lavoro è diventato patrimonio anche dei privati cittadini grazie a Sardex Bisoo. Il programma permette ai cittadini di guadagnare crediti a fronte di una spesa in euro; chi acquista un bene o un servizio in euro da una delle tante attività aderenti all’iniziativa ottiene una ricarica in crediti secondo una percentuale stabilita. Un modo per aumentare il potere d’acquisto di singoli e di famiglie che sinora è stato sposato con entusiasmo da migliaia di consumatori. I«Sardex Bisoo in quasi un anno di vita è riuscito a coinvolgere migliaia di consumatori sardi, oltre 20 mila – ha specificato Gabriele Littera responsabile Marketing e Comunicazione di Sardex – perché ha intercettato e compreso le loro esigenze riuscendo allo stesso tempo a dare respiro al tessuto economico locale. Consumatori che sinora hanno speso localmente oltre 6 milioni di euro nelle attività iscritte al programma, risorse importanti proprio per la crescita del tessuto produttivo sardo».