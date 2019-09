Aou Sassari. Tranciati i cavi in fibra del sistema informativo

Al momento si resta in attesa della comunicazione di ripristino rete da parte della ditta incaricata da Open Fiber.













Questa mattina, durante i lavori di posa della fibra ottica in via Monte Grappa, realizzati da Open Fiber nel territorio del comune di Sassari, sono stati tranciati i cavi di collegamento dell'intero sistema informativo ospedaliero dell'Aou di Sassari. Questo ha provocato il rallentamento delle operazioni da parte di tutti gli operatori nell'accettazione dei pazienti, dalle casse ticket ai laboratori analisi, dal pronto soccorso ai reparti. Nel pomeriggio le strutture ospedaliere sono tornate alla normalità grazie alla soluzione adottata dall'Aou.L'interruzione dei servizi applicativi e della connettività di rete ha interessato gli sportelli di cassa ticket, i laboratori di analisi, la farmacia ospedaliera del Palazzo Rosa e tutto l'ospedale civile di via Enrico De Nicola. A essere isolate, inoltre, sono state anche le cliniche di viale San Pietro con le casse ticket, i centri prelievi e i relativi reparti. Ripercussioni si sono registrate anche sul sistema amministrativo di registrazione protocollo in ingresso.L'Azienda si scusa con l'utenza per il disagio, non imputabile a sue responsabilità.La ditta che sta realizzando i lavori per Open Fiber si è da subito messa all'opera per riparare il danno, assicurando la conclusione delle operazioni di ripristino per il tardo pomeriggio di oggi.L'Aou di Sassari, attraverso la struttura Tecnologie dell'informazione e della comunicazione ha seguito l'intera vicenda e si è adoperata per ovviare all'inconveniente. È stata avviata, così, la procedura per l'attivazione di un ponte radio in grado di collegare le strutture aziendali, un collegamento base con velocità ridotta rispetto a quella garantita dalla fibra. Alle 13,15 la struttura Ict aveva già ripristinato, per i reparti delle cliniche, i sistemi aziendali di gestione dei pazienti. Nel primo pomeriggio sono tornati alla normalità i reparti dell'ala Nord del Santissima Annunziata, con il pronto soccorso, e quelli del corpo centrale dello stesso ospedale.L'interruzione della linea, però, questa mattina ha costretto i laboratori a lavorare in emergenza con l'inserimento manuale, e con attese decisamente più lunghe, delle richieste. Ulteriori disagi sono stati segnalati anche dalla Farmacia ospedaliera che, a causa del danno sull'infrastruttura di rete, nella giornata di domani potrà registrare ritardi nell’allestimento e consegna delle terapie, per l'impossibilità di anticipare il lavoro dal giorno prima, così come avviene quotidianamente.In funzione, invece, gli sportelli Cup al piano terra del Santissima Annunziata che, tuttavia, hanno registrato, a tratti, una lentezza di collegamento con la rete.