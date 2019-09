Forex: come fare trading al meglio delle possibilità

Il Forex trading è una possibilità di investimento, tutti vogliono investire online, tutti vogliono provare a fare più soldi grazie alle speculazioni. Il problema sussiste quando moltissime persone che ci provano, non hanno alcuna idea di cosa stiano facendo.La facilità con cui è possibile investire online e diventare trader grazie ai Broker regolarizzati, ha creato un sacco di pessimi investitori, che finiscono col bruciare le loro risorse in pochissimo tempo e facendo tutte le scelte sbagliate possibili.Per questo abbiamo pensato di scrivere una guida al Forex trading per chi vuole cominciare, proprio per evitare di perdere il proprio denaro in maniera rapida e stupida a causa di una mancanza di giuste informazioni.Che cos’è il ForexAbbiamo un gruzzoletto e abbiamo voglia di investirlo nel mondo del trading, ma prima di arrivare a questo passo, che è fondamentalmente l’ultimo, abbiamo bisogno di apprendere un po’ di cose su questa realtà e sui suoi meccanismi.Un aspetto fondamentale è quella che riguarda il Forex, ovvero il mercato delle valute.Il suo funzionamento non è ovvio, ma nemmeno impossibile da apprendere, bisogna essere coscienti che non si possono scambiare valute direttamente, ma bisogna scambiarsi coppie di valute. Esempio: non si può vendere dollari solamente, bisogna, vendere dollari e un’altra valuta in contemporanea, come l’euro.Capito questo, ci sarà ovvio il motivo per cui le voci riguardanti le quotazioni del mercato forex vengano sempre espresse come coppia di valuta. Sono due i motivi che spingono gli operatori ad operare sul mercato forex, nel primo caso si ha bisogno di una valuta estera per il commercio internazionale o per scambi internazionali.Nel secondo caso invece parliamo dei trader speculativi, coloro che decidono di operare sul forex per guadagnare grazie alle oscillazioni dei valori dei tassi di cambio. Nonostante non sia questa la natura principale del mercato forex, che serve per rendere possibili le transazioni commerciali e finanziare a livello internazionale.La realtà del ForexPrima di investire il proprio denaro nel mondo del forex, bisogna capire che quando si parla di questo mercato, il mondo dell’azzardo, del gioco, c’entra ben poco. Bisogna lasciare le facili e immediate speculazioni da film hollywoodiano ai cinema e occuparci di questa realtà con la massima serietà e cura che richiede.La difficoltà intrinseca in questa realtà è tale che, come spesso capita, ha finito con l’attirare su di sé diverse leggende metropolitane. Come quella che vede il forex come una truffa legalizzata.Sono capitate diverse truffe, soprattutto online, che hanno usato il forex trading per "fregare" qualche persona ignara, ma il mondo del forex in sé è assolutamente cristallino e regolato.Un consiglio, proprio per evitare rischi di tale tipo, è quello di affidarsi solo ed esclusivamente a broker forex, ovvero operatori autorizzati e regolamentati.Fare trading forex da principiantiOra che sappiamo qualcosa in più sul forex e sulla sua realtà, siamo già pronti per cominciare a fare forex trading oppure dobbiamo aspettare e accumulare maggiore esperienza, poiché quello del forex è un mercato solo per esperti?La risposta giusta non è unica, dipende da tantissimi fattori, tra cui le skills personali dell’investitore e la qualità del broker a cui si affida.Prima dell’evento di internet, il Forex era un mondo per soli cultori del trading, persone con anni di esperienza e un grosso capitale da investire, per questo soltanto in pochi erano capaci di trarre un vero profitto da questa realtà.Con la diffusione del web e dei broker online, la realtà dei fatti è totalmente cambiata.Ad oggi, basta aprire un conto con un broker online, una delle tante piattaforme regolarizzate che si trovano in rete, per poter cominciare a fare forex trading. A rendere molto più accessibile questo mercato è stata anche la netta diminuzione del capitale iniziale, che è passato dal dover essere molto sostanzioso a quello di una manciata di centinaia di euro. In rete, si trovano tantissimi broker sicuri che permettono di cominciare con appena 100 euro.Ora che sapete tutto, potete usare questa guida al forex trading per cominciare a la vostra avventura!