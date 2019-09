SuperEnalotto Sardegna: ad Alghero un 5+1 da 573mila euro

Sardegna protagonista nell'ultimo appuntamento del SuperEnalotto. Nel concorso di ieri sera un giocatore di Alghero, in provincia di Sassari, ha centrato un 5+1 da ben 573.413,72 euro, la vincita più alta dell'estrazione, come riporta Agipronews. La schedina vincente è stata convalidata al Bar Vecchia America di via Vittorio Emanuele angolo via Vittorio Veneto 2. Il Jackpot, nel frattempo, ha raggiunto i 6,6 milioni di euro. L'ultimo "6" è stato centrato lo scorso martedì, 17 settembre 2019, con 66,3 milioni di euro finiti a Montechiarugolo, in provincia di Parma, mentre in Sardegna il 6 manca dal 21 marzo 2015, quando a Sassari è stata realizzata una vincita da 9,5 milioni.