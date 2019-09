Questo pomeriggio la Torres affronta a Sassari l'Ostiamare

Si è svolta ieri la seduta di rifinitura al Vanni Sanna per la Torres di mister Mariotti che oggi sarà in campo alle 15 contro l'Ostiamare valida per la 4^ giornata di serie D.

Una settimana di lavoro intensa per la squadra reduce dal pareggio esterno sul campo del Lanusei, arrivato proprio negli ultimi minuti di una gara condotta in dieci e aperta dal vantaggio rossoblù grazie al gol di Daniel Bilea, e che cercheranno i tre punti contro la formazione laziale del tecnico Raffaele Scudieri che arriva da una sconfitta casalinga per mano dell'Arzachena.

A dirigere l'incontro sarà il sig. Adolfo Baratta della sezione di Rossano, coadiuvato dai sigg. Giuseppe Cucinotta di Brescia e Mattia Morotti di Bergamo.

Non saranno della gara il difensore Stefano Ruiu e il centrocampista Michele Pisanu, fermati per un turno dal Giudice sportivo dopo le due ammonizioni rimediate domenica scorsa. Tutti disponibili gli altri rossoblù.



I biglietti per assistere all'incontro saranno in vendita al botteghino di via Romita aperto dalle ore 12:45.