Dinamo Sassari contro Reyer Venezia: stasera 20:30 si assegna la Supercoppa

Secondo match della stagione ed è già un appuntamento che vale la storia. Questa sera alle 20:30, sul parquet del PalaFlorio di Bari, la Dinamo Banco di Sardegna si contenderà la Supercoppa Italiana 2019 con la Reyer Venezia, che esattamente tre mesi fa trionfò nella gara7 di finale scudetto. Una finalissima che ha quindi il sapore di rivincita, i ragazzi di coach Pozzecco già nella semifinale con la Vanoli hanno dimostrato di che pasta è fatto il nuovo gruppo, ottimi segnali soprattutto a rimbalzo (47 a 23 per il Banco, 9 per Evans), ottimi segnali da parte di tutti, ben sette su nove gli uomini in doppia cifra a fine gara e un Marco Spissu che in cabina di regia ha smazzato 7 assist vincendo il duello contro il suo mentore Travis Diener (5). Cuore e spirito, come ha sottolineato ieri il Poz a fine gara, ci sono ma servirà una crescita ulteriore già da oggi per provare a mettere in bacheca la seconda Supercoppa della storia.