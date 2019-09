La Torres a Sassari non va oltre il pareggio con l'Ostiamare

Niente da fare per la Torres che spreca davanti al pubblico amico il doppio vantaggio accumulato nel primo tempo ed esce mogia dal Vanni Sanna. Torresini in vantaggio al 33° con Sartor con mette dentro con un tocco da centro area. Raddoppio al 43: Bianco da fuori area beffa con un tiro cross l'estremo difensore dell'Ostiamare. Squadre negli spogliatoi con la Torres meritatamente in vantaggio. Alla ripresa gli ospiti accorciano subito lo svantaggio con De Sousa che al 47° centra la porta con un forte diagonale all'incrocio dei pali. Niente da fare per il portiere torresino Colombo. L'Ostiamare ci crede e pressa la Torres che resta contratta e inanella errori su errori in fase difensiva. Rigore per l'Ostiamare al 74°: Colombo para il "cucchiaio" mal fatto di De Sousa. Un pò di morale per la Torres che però continua a subire troppo l'iniziativa degli ospiti. Il pareggio arriva all'89°: ennesima indecisione in fase difensiva e Renzetti beffa Colombo in scivolata. La partita si chiude sul 2-2 e con un pubblico torresino a dir poco infuriato con i propri beniamini.





Torres - Ostiamare 2-2



Marcatori: 33° Sartor (T), 43° Bianco (T), 47° De Sousa (O), 89° Renzetti (O)





SERIE D GIRONE G - 4^ di campionato



RISULTATI



Ladispoli, 0





Vis Artena-Ladispoli 3-1Latina-Lanusei 1-1Portici-Tor Sapienza 2-3Nuova Florida-Budoni 2-1Trastevere-Racing Aprilia 2-1Arzachena-Latte Dolce 2-4Muravera-Cassino 0-2Turris-Anagni 2-0Torres-Ostiamare 2-2CLASSIFICATurris 12Cassino 10Racing Aprilia,Trastevere, Sassari Latte Dolce, 9Team Nuova Florida, Tor Sapienza, Vis Artena, 6Ostiamare, Latina, Torres, 5Portici, Muravera, 4Budoni, Anagni, Arzachena, Lanusei, 3