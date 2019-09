I complimenti del president Fip Sardegna Bruno Perra alla Dinamo Sassari

Dopo l’edizione del 2014 vinta al PalaSerradimigni, la Dinamo Banco di Sardegna, battendo in finale e dopo un tempo supplementare, la Reyer Venezia per 83-80, si aggiudica la Zurich Connect Supercoppa 2019, la seconda nella storia della società sassarese dopo quella vinta nel 2014 a Sassari. Di seguito i complimenti da parte del presidente del Comitato regionale Fip Bruno Perra



“La Dinamo Banco di Sardegna è diventata sempre più l’immagine della Sardegna nel mondo. Quella vinta contro la Reyer Venezia, dopo un tempo supplementare, è stata davvero una partita emozionante. In campo si è visto un gruppo che non ha mai mollato e che, nelle fasi decisive della sfida, ha messo in campo tutto, soprattutto il cuore. A nome mio, dei consiglieri, dei collaboratori del Comitato e di tutto il movimento cestistico isolano, faccio i complimenti al presidente Stefano Sardara, alla società, al coach Gianmarco Pozzecco, al suo staff, alla squadra e a tutti i collaboratori, per aver regalato alla Sardegna sportiva, a distanza di pochi mesi dal successo nella FIBA Europe Cup, nuove emozioni e aver firmato una meravigliosa impresa.”