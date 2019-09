La città di Sassari festeggia i 102 anni di Francesco Viola

Francesco Viola rappresenta una memoria storica della vita nel centro cittadino e già da tre anni chi lo conosce e lo stima per il suo fare affabile e allegro gli regala la festa di compleanno nel cuore della Sassari che lui ama tanto.









Ogni mattina, da quando era ancora un rappresentante di alimentari, va in un bar del centro per prendere un caffè. Lungo la strada si ferma a salutare e scambiare quattro chiacchiere con tutti i negozianti della zona. Francesco Viola, classe 1917, oggi ha festeggiato i suoi 102 anni in largo Brigata Sassari dove i suoi amici commercianti hanno organizzato per lui un rinfresco. Il sindaco Gian Vittorio Campus ha partecipato alla festa per portare gli auguri e una medaglia con i saluti della Città come dono della comunità.