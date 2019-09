Migliori strategie per comprare e vendere azioni

In definitiva le operazioni che si possono fare nel mercato azionario sono estremamente semplici: comprare o vendere azioni, infatti, esauriscono le tue possibilità di azione entro le maggiori Borse del mondo. Queste due operazioni sono quelle che ti permetteranno di registrare profitti o, nel caso in cui saranno commessi errori, perdite.Se questo può sembrarti estremamente semplice, la cosa si complica quando è il momento di capire come farlo: per questo motivo ti invitiamo a consultare la guida per comprare e vendere azioni di Edilbroker.it, il sito di riferimento per ogni trader dello stivale d’Europa.La guida di Edilbroker.it ti permetterà di comprendere alla perfezioni i funzionamenti delle strategie di vendita ed acquisto, mentre in questo articolo ti andremo ad esporre alcune delle tecniche di gestione del tuo capitale, sulle quali poter applicare le conoscenze apprese sul sito di cui sopra.PIC: Piano di Investimento del CapitaleIl Piano di Investimento del Capitale è una delle due macro-strategie più famose. Si tratta di una pianificazione del proprio portafoglio per fronteggiare sessioni di trading intense e mirate all’operatività intra-day.Il PIC prevede una iniziale diversificazione del portafoglio, ovvero la ripartizione del proprio capitale in parti da dedicare a vari titoli. Ad esempio, avendo a disposizione un capitale iniziale di 200 euro, si può decidere di scinderlo in 20 investimenti diversi da 10 euro l’uno.L’operatività intra-day prevede che in una sessione di trading di qualche ora venga investito tutto il proprio capitale: ad esempio si individuano 20 titoli diversi particolarmente accattivanti, dei quali il 75% presenta rischi ridotti e il 25% tassi di rischio maggiori.In questo modo la possibilità di aver sbagliato una valutazione può benissimo essere compensata dalle restanti analisi corrette, in modo da registrare sempre e comunque un profitto complessivo.A questo punto si procede all’investimento e, nell’arco di poco tempo (qualche giorno al massimo, dipende dalla pianificazione degli investimenti), si vedranno i risultati della strategia. Questo rende il PIC la soluzione ideale per i trader più frenetici, desiderosi di raccogliere i frutti delle proprie operazioni in breve tempo, e, soprattutto, con qualche esperienza nel settore già alle spalle: pianificare 20 investimenti nell’arco di una sola giornata, infatti, richiede già una certa dimestichezza con gli strumenti e con le tecniche di trading.PAC: Piano d’Accumulo del CapitaleIl Piano d’Accumulo del Capitale è, insieme al PIC, la seconda macro-strategia più impiegata. Il principio alla base del PAC è quello di strutturare il proprio portafoglio non solo nel numero di investimenti ma anche nel tempo: partendo da un capitale, ad esempio, di 200 euro, dividerlo sempre in 20 investimenti da 10 euro da ripartire in un mese di attività.In questo modo, dei 20 investimenti, si può decidere di realizzarne inizialmente solo 7 e strutturarli in modo da raccoglierne i frutti alla fine del mese. I restanti 14 investimenti potranno essere impiegati per:- Correggere i 7 investimenti iniziali, se vi sono segnali che possono ribaltare le analisi da voi fatte;- Aprire nuovi investimenti, sempre pianificati sul lungo termine, in occasione di eventi particolarmente favorevoli;In tal modo il PAC permette maggiore flessibilità a fronte di un’operatività meno intensa che vi lascia più tempo per ponderare le vostre scelte. Ovviamente, trattandosi di un numero minore di investimenti iniziali, dovrete ponderare ognuno di essi con attenzione, lasciandone, al massimo, solo uno che presenti percentuali di rischio maggiori.Il PAC è indicato specialmente per gli utenti alle prime armi che, in tal modo, possono sia correggere i propri investimenti in corso d’opera sia, allo stesso tempo, pianificarli con più attenzione e impiegando più tempo, facendosi aiutare anche dagli strumenti che vi sono forniti dal broker.