Ad Alghero motori già al massimo in vista della 58^ edizione della Alghero-Scala Piccada

A raccontare gli aspetti agonistici della gara e a descriverne l’importanza sul piano promozionale saranno il presidente di Aci Sassari, Giulio Pes di San Vittorio, il sindaco di Alghero, Mario Conoci, l’assessore comunale dello Sport, Maria Grazia Salaris, l’assessore comunale del Turismo, Marco Di Gangi, il presidente della Fondazione Alghero, Massimo Cadeddu, il direttore della gara, Fabrizio Fondacci, e il direttore di Aci Sassari, Alberto Marrone. Interverranno anche i rappresentanti della Regione Sardegna.





Si terrà mercoledì 25 settembre alle 11 negli uffici comunali di Porta Terra la conferenza stampa di presentazione della 58aedizione della cronoscalata Alghero – Scala Piccada. Per Alghero e per il territorio si tratta di un appuntamento straordinario sia dal punto di vista sportivo che turistico. Quella lungo i tornanti che dalla città puntano verso La Siesta è una gara storica, una delle più longeve e blasonate dell’isola, e da qualche anno è stata rilanciata da Aci Sassari sino al punto da essere accreditata tra le prove del Trofeo italiano velocità montagna Nord e Sud. Un accreditamento che restituisce importanza alla manifestazione anche sul piano extra-agonistico, attestandosi come appuntamento di richiamo, capace di allungare la stagione turistica e di proporsi come vetrina per le eccellenze della Riviera del corallo.