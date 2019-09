Si ferma il Tribunale di Tempio Pausania

Troppi disagi per mancanza di personale. La contrazione dell'organico dei magistrati e del personale del Tribunale di Tempio Pausania ha raggiunto limiti non più tollerabili. Per tali ragioni l'Assemblea degli Avvocati del Foro di Tempio Pausania, riunitasi a Olbia in data 17/09/2019, ha deliberato "L'astensione ad oltranza degli Iscritti da ogni attività nelle udienze civili, penali, amministrative e tributarie a far data dal 30 settembre 2019".

In tal modo si cerca di invertire un trend ormai annoso che ha visto un ufficio giudiziario costretto a lavorare in condizioni a dir poco disagiate data la scarsità di organico, in ogni suo settore, in rapporto al carico di lavoro.

Qualcuno avrebbe anche ipotizzato il trasferimento della sede a Olbia, ritendendo questa come sede maggiormente "attrattiva" per magistrati e personale rispetto a quella di Tempio Pausania.



Ma sul tavolo potrebbe esserci anche la soppressione della sede, in nome del concetto "nazionale" una provincia un tribunale.

Ciò comporterebbe il trasferimento di tutto, o parte, del carico al Tribunale di Sassari, contando anche sul miglioramento dei collegamenti stradali che, a fine lavori, dovrebbero rendere più agevole il raggiungimento del capoluogo dai due centri maggiormente coinvolti.