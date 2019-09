Olbia. Intensa attività della Polizia di Stato: diversi gli arresti e le denunce

La Polizia di Stato prosegue nei servizi di prevenzione e repressione dei reati, con una presenza costante sul territorio, al servizio della collettività, la cui collaborazione rimane insostituibile.











Nell’ambito di servizi predisposti al contrasto alla criminalità diffusa, e principalmente contro i reati predatori e furti in genere, gli agenti della Polizia hanno denunciato all'Autorità Giudiziaria un trentenne olbiese, resosi responsabile del reato di ricettazione, poiché sorpreso alla guida di un ciclomotore rubato in città pochi giorni prima. Gli agenti in serivizio nella volante, hanno notato il giovane a bordo di un ciclomotore che ha tentato di eludere il controllo e di dileguarsi cercando di abbandonare il mezzo. L’uomo è stato successivamente individuato ed accompagnato presso gli Uffici del commissariato per le formalità di rito. Il ciclomotore è stato restituito al legittimo proprietario.Nell’ambito della stessa attività, è stato arrestato un quarantenne oristanese, il quale, a seguito di un intervento degli operatori della volante, ha aggredito gli stessi prima verbalmente insultandoli e minacciandoli di morte, per poi opporre strenua resistenza all’arresto cercando di colpirli per mezzo di oggetti lanciati verso di loro. L’uomo già noto per diversi precedenti, è risultato destinatario di foglio di via obbligatorio e con divieto di rientro nei comuni di Budoni e San Teodoro.E’ stata poi denunciata in stato di libertà una persona di origini dominicane, resasi responsabile del reato di rapina impropria nei confronti di una cittadina nigeriana, alla quale, dopo un diverbio, ha sottratto la borsetta per poi darsi alla fuga, non senza una breve colluttazione con la medesima, dalla quale era stato raggiunto. La cittadina nigeriana coinvolta nella vicenda, irregolare sul territorio nazionale, è stata successivamente accompagnata presso il centro di identificazione ed espulsione di Roma.Inoltre, sono stati denunciati in stato di libertà tre cittadini rumeni, ritenuti responsabili dei reati di furto e ricettazione di merce sottratta ad attività commerciale sita nel centro cittadino, e rinvenuta a seguito di controllo effettuato presso l’abitazione di uno di essi.Sono stati altresì segnalati all’Autorità Giudiziaria due giovani provenienti dal salernitano e dal potentino, trovati in possesso di arnesi atti allo scasso, a seguito di un controllo effettuato in ambito cittadino. I due, fermati all’interno di un locale hanno tentato di disfarsi di due spadini, abbandonandoli sul tavolo.Sono state inoltre irrogate due misure di prevenzione di divieto di ritorno ad Olbia e zone limitrofe nei confronti di due individui di origine siciliana, dediti e conosciuti per aver commesso numerosi furti.