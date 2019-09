“Turismo è Cultura”: a Sassari giovedì al Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali

Stand del Comune all'Open Evening “Turismo è Cultura”. Giovedì 26 settembre dalle 18, il Comune di Sassari sarà presente all'Open Evening "Turismo è Cultura" negli spazi all'aperto dell'Università in via Roma 151 con uno stand. Saranno illustrate le attività e i servizi legati alla cultura e alla promozione turistica curati dall'Amministrazione, con particolare riferimento ai siti della rete culturale Thàmus. L'iniziativa si terrà al Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali dell’Università di Sassari in via Roma 151, ed è promossa e organizzata dal corso di Laurea in Scienze del Turismo Culturale, in collaborazione con il laboratorio Ripam, per parlare di turismo culturale, di strategie, di promozione turistica e culturale. L’evento è aperto a tutti.