Sassari. Incendio al Dipartimento di Economia: pericolo scampato per la biblioteca "Pigliaru"

Solo il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco ha impedito che l'incendio che questa notte ha interessato locali del Dipartimento di Economia non lontani dalla Biblioteca "Antonio Pigliaru" dell'Università di Sassari, in corso Giommaria Angioy, potesse risultare tragico per il patrimonio librario dell'ateneo sassarese.

Dopo una intensa attività le squadre intervenute hanno spento l'incendio constatando come questo avesse in realtà interessato solo alcuni macchinari presenti sul posto insieme a carta. La combustione della plastica avrebbe causato il denso fumo sprigionatosi dai locali. Le cause dell'incendio sono in corso di accertamento, anche se appare scontato che il tutto sia derivato da un probabile guasto all'impianto elettrico.

Nessun danno quindi all'ingente patrimonio librario custodito e la biblioteca ha regolarmente riaperto.