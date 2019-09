Ritorna con l’Oktoberfest la festa della birra (e non solo) ai giardini pubblici di Sassari

Sabato 28, a partire dalle 12:30, i giardini pubblici di via Tavolara ospiteranno la giornata organizzata dall’associazione Eventi6, diventata un appuntamento ormai irrinunciabile dell’autunno sassarese. Una manifestazione che cresce di anno in anno e che anche stavolta sarà capace di divertire il vasto pubblico, sempre numeroso e partecipe. «Oltre agli stand Eventi6 con i piatti tipici e le birre bavaresi, abbiamo voluto dare spazio anche a diverse attività enogastronomiche, espositori di artigianato e food truck – dice Antonio Planetta, Presidente dell’Associazione – per ampliare l’offerta e rendere la giornata davvero piacevole per le famiglie e tutte le persone che vorranno trascorrerla insieme a noi». Immancabile l’animazione per bambini a cura del Circo Mobile che intratterrà i più piccini mentre i genitori potranno accomodarsi nelle panche allestite per l’occasione e consumare un piatto e una birra in serenità.

Molta varietà anche sul palco, con tanti gruppi che si alterneranno durante tutta la giornata con una selezione capace di accontentare davvero tutti: il rock non convenzionale dei DrunKen, il rock&roll tutto da ballare dei The Shakin' Apes, la tribute band di Edoardo Bennato, la new wave originalissima degli EnolaBit e le canzoni italiane e internazionali più famose da cantare con Carletto e i suoi Mostri.

L’appuntamento si rinnova, quindi, sabato, a partire dall'ora di pranzo, neigiardini pubblici di via Tavolara per trasformare Sassari in una piccola Monaco di Baviera.