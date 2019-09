Sassari. Appartamento a fuoco in via Saffi: evacuata cautelativamente l'intera palazzina

L'incendio si è sviluppato poco dopo le 08:30 di questa mattina e, fortunatamente, l'appartamento era vuoto per l'assenza del proprietario fuori città.

Immediato l'intervento dei Vigili del Fuoco che, dopo aver chiuso al traffico l'importante arteria, hanno evacuato l'edificio e domato le fiamme.

Solo danni materiali quindi oltre a una grande paura per i residenti.



Presenti sul luogo oltre ai Vigili del fuoco,numerose pattuglie di Polizia locale, Polizia di Stato e Carabinieri.





Ancora non si conoscono le cause del rogo che questa mattina ha distrutto un appartamento al terzo piano di una palazzina in via Aurelio Saffi a Sassari.