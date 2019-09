Sassari e provincia: occasioni di lavoro

SASSARI. Un addetto logistica o hostess di cassa o venditore iscritto Legge 68

Un’azienda di Sassari assumerà a tempo determinato per 6 mesi un lavoratore disabile come addetto alla logistica o hostess di cassa o venditore. Per partecipare alla selezione è necessario essere iscritti art. 1 Legge 68 nei Cpi di Sassari, Alghero, Bonorva, Castelsardo, Ozieri. Domande dal 30 settembre all’11 ottobre. Info: Cpi di Sassari Via Bottego, 1 070.7790000 cpisassari.legge68@aspalsardegna.it o rivolgersi al proprio Cpi di iscrizione.



NULE. Cantiere comunale

Il comune di Nule assumerà per il cantiere comunale un muratore. Domande fino al 27 settembre. Info nel Cpi di Ozieri e sede di Bono



SASSARI. Graduatorie Legge 68

E’ stata pubblicata la graduatoria dell’avviso della Provincia di Sassari relativo alle aziende potenziali beneficiarie del contributo dei tirocini riservati agli iscritti art. 1 legge 68/99: Info nel Cpi di Sassari.



SASSARI. Graduatoria selezione Legge 68

E’ stata pubblicata la graduatoria relativa all’avviamento a selezione riservato agli iscritt art. 1 della legge 68 per l'assunzione di un impiegato con contratto a tempo indeterminato nell’ Agenzia Forestas. Info nel Cpi di Sassari.



ESPORLATU. Elenchi provvisori

Sono stati pubblicati gli elenchi provvisori del cantiere di Esporlatu per l’assunzione di 3 muratori e 6 impiegati generici. Info nel Cpi di Ozieri.