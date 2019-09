Unione del Coros. Polo calcistico intercomunale, a breve la progettazione definitiva

Nella Programmazione territoriale che i 12 comuni appartenenti all'Unione del Coros hanno approvato, è inserito un progetto ambizioso ma di grande valore sociale e sportivo. Nelle scorse settimane è stata attivata la procedura per l'individuazione dei progettisti e a breve partirà la progettazione definitiva ed esecutiva (lo studio di fattibilità tecnica ed economica è stato da tempo approvato). Stiamo parlando di un investimento di 2.432.450,00 euro, per costruire un “polo calcistico diffuso” destinato a diventare un attrattore per i giovani calciatori del territorio (e non solo giovani), che coinvolga i comuni che per primi hanno creduto nell'esperienza sportiva in forma associata e ne riconoscono i benefici. Per quanto riguarda il campo di calcio Giovanni Cabigiosu di Ploaghe questi sono gli interventi previsti: Sistemazione degli accessi al fine di abbattere le barriere architettoniche presenti, sistemazione dei drenaggi e posa di un nuovo manto in erba sintetica invece del manto in terra battuta, sistemazione degli spogliatoi e degli impianti. Al fine di garantire adeguate strutture anche per le categorie giovanili sotto i sei anni (cosiddetti micro-micro), si prevede la sistemazione del manto anche dell’adiacente campo di calcio a 5 “Massimo Mura”. Sicurezza in primo piano anche nel campo di calcio di Tissi: rifacimento del manto di gioco (anche in questo caso in erba sintetica di ultima generazione), comprensivo di sottofondo e drenaggi adeguandolo alle misure regolamentari, realizzazione nuova recinzione a norma e interventi necessari per garantire l'accessibilità dei disabili. Infine realizzazione degli spogliatoi, tribune e nuovi impianti. Nel campo di calcio di Florinas: messa a norma dal punto di vista della prevenzione incendi con sistemazione delle recinzioni a norma, delle tribune e delle eventuali vie di esodo. Sistemazione degli accessi al fine di abbattere le barriere architettoniche presenti e sistemazione dei drenaggi e posa di un nuovo manto in erba sintetica invece del manto in terra battuta. Infine nel campo di calcio di Codrongianos è prevista la realizzazione della recinzione a norma, la sistemazione della copertura delle tribune e la rigenerazione del manto in erba artificiale e relativa ri-omologazione al fine di rendere nuovamente fruibile l’impianto. Il presidente dell’Unione del Coros Carlo Sotgiu: “Si tratta di uno degli investimenti più importanti dell’intero programma di sviluppo territoriale “Anglona Coros terre di tradizioni” finanziato dalla regione. Un intervento fondamentale per lo sviluppo sociale del nostro territorio che intende accreditarsi come il territorio del benessere e della qualità della vita”.