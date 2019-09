Trasporto aereo. Cagliari e Alghero fanno volare la Sardegna

Sono stati pubblicati da Assaeroporti i dati relativi al traffico aereo nel mese di Agosto.

Nel raffronto, fatto con il 2018, si possono riscontrare risultati ampiamente positivi per gli aeroporti di Cagliari e Alghero.



Il primo segna un +9,2% nel comparto passeggeri, mentre il Riviera del corallo si assesta su un più che soddisfacente +5,7%. Ultima perfomance quella del Costa smeralda che comunque segna un sempre apprezzabile +2,8%.

Ma il dato certamente di rilievo e maggiormente indicativo sull'appeal di una destinazione è quello relativo al numero di movimenti effettuati dagli aereomobili.



Nello specifico, per il mese di Agosto 2019 rispetto ai dati 2018, vediamo in posizione preminente l'aeroporto di Cagliari con un notevole +11,3% di movimenti, seguito da Alghero che segna un ottimo +8,3%. Olbia resta al palo e, rispetto al medesimo periodo dell'anno scorso, si limita a segnare uno stabile +0,4.



Dall'analisi dei dati il trend che si va profilando è quindi chiaro, si riscontra un maggiore incremento di movimenti sugli aeroporti di riferimento dei due maggiori centri regionali, Cagliari e Sassari, dove più grande è la concentrazione di popolazione stabile nell'arco dell'anno.



Tale annotazione trova conferma chiara nei dati sui movimenti degli aeromobili relativi ai progressivi del periodo gennaio-agosto 2019, rispetto al medesimo periodo 2018.

Nell'arco considerato l'aeroporto di Cagliari ha segnato un più che notevole +13,7% di movimenti; Alghero un buon +3,7% ; Olbia ha segnato uno 0: stesso numero di movimenti aerei del 2018.



Ciò si rispecchia sul numero di passeggeri del periodo, dove si riscontra che, rispetto al 2018, Cagliari segna un +8,8% di passeggeri, seguita da Alghero con +2%, in coda Olbia che resta stabile con un sostanziale invariante +0,2%.





In termini assoluti, sempre prendendo in considerazione il periodo gennaio-agosto 2019, per quanto riguarda il numero di passeggeri, lo scalo di Cagliari è al 13° posto fra i maggiori 39 aeroporti in Italia; Olbia risulta al 16°, mentre Alghero è al 22°.