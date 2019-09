Il sindaco di Sassari ha incontrato l'amministratore della Provincia

Durante l'incontro si è accennato anche al tema delle riforme istituzionali, dei progetti programmati dalla Rete Metropolitana di Sassari e del ruolo propulsivo e di supporto che l’Amministrazione provinciale deve avere per lo sviluppo dei comuni dell’area vasta. «Sono certo che l'attuale gestione commissariale potrà giovare al rafforzamento dei rapporti di interazione e collaborazione con la comunità della Gallura» ha commentato il primo cittadino. «Sono fiducioso – ha concluso Pietro Fois - che, attraverso la collaborazione istituzionale, si possano ottenere grandi risultati per il nostro territorio».













Questa mattina il sindaco Gian Vittorio Campus è stato ricevuto al Palazzo della Provincia dall’amministratore straordinario Pietro Fois. Un primo cordiale incontro per avviare i rapporti istituzionali tra l'Amministrazione comunale e quella provinciale.«Si è trattato di un colloquio costruttivo - ha spiegato l’amministratore della Provincia - in cui ho avuto modo di congratularmi di persona con il sindaco Campus e di rivolgergli gli auguri di buon lavoro. Abbiamo discusso di viabilità e di trasporti, temi a cui la Provincia è particolarmente sensibile, delle possibilità di potenziamento dell’aeroporto di Alghero e dei collegamenti su rotaia».«Il dialogo e il confronto costruttivo tra istituzioni sono le basi per lo sviluppo del Sassarese – ha aggiunto il sindaco Gian Vittorio Campus -. Sono certo che, con l'apporto di tutti i soggetti che operano nel nostro territorio, si potranno avviare processi di crescita economica, sociale e culturale che riporteranno Sassari e la sua provincia al ruolo di protagonista nel panorama regionale».