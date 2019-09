Vertenza latte, Assessore Murgia "Ministro Bellanova presto in Sardegna"

Per quanto riguarda poi il prossimo ciclo di programmazione della Pac, la Politica agricola comune, “abbiamo ribadito – ha concluso Gabriella Murgia – la necessità di garantire l’autonomia delle Regioni, perché possano notificare direttamente a Bruxelles i propri programmi rafforzando così il principio di sussidiarietà”.













“Il ministro mi ha assicurato che sarà in Sardegna in tempi brevi per riaprire il tavolo del latte”. Lo ha detto l’assessore regionale dell’Agricoltura, Gabriella Murgia, che stamattina a Roma, insieme ai colleghi delle altre Regioni, ha incontrato il ministro delle Politiche agricole, Teresa Bellanova.“Sulla questione del prezzo del latte – ha aggiunto l’esponente della Giunta Solinas – ho fatto presente che esiste un’emergenza di natura sociale alla quale bisogna dare una risposta immediata trovando una soluzione che riconosca ai pastori la giusta remunerazione per il loro lavoro. Ho chiesto anche che vengano sbloccate le risorse previste dalla legge 44 accelerando l’approvazione dei decreti attuativi senza i quali la ‘legge sulle emergenze’ non è operativa. Abbiamo anche lanciato l’allarme per i danni causati dalla fauna selvatica ai nostri agricoltori e pescatori, e con gli altri assessori abbiamo condiviso il programma d’azione nazionale per il contrasto della cimice asiatica, un insetto che ora sta causando grossi problemi nel nord Italia ma che prima o poi potrebbe arrivare in Sardegna”.