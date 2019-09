Cagliari, nei guai un bar del Sulcis-Iglesiente il cui proprietario ha occultato al fisco 64.000euro

L’intervento si inserisce nel più ampio ed articolato dispositivo della Guardia di Finanza finalizzato al contrasto dell’evasione fiscale, fenomeno che produce effetti negativi per l’economia, ostacola la normale concorrenza tra le imprese, danneggia le risorse economiche dello Stato ed accresce il carico fiscale per i cittadini onesti.









Nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione fiscale, le Fiamme Gialle della Tenenza di Iglesias hanno concluso un controllo fiscale nei confronti di un bar operante nel Sulcis-Iglesiente.Il soggetto selezionato è stato individuato a seguito di specifica attività di intelligence che ha coniugato le risultanze dell’attività di controllo strumentale sul rilascio dello scontrino e della ricevuta fiscale con l’analisi delle numerose informazioni contenute nelle banche dati in uso al Corpo.Nella circostanza, l’azione dei Finanzieri, è stata orientata all’accertamento della corretta indicazione nelle dichiarazioni fiscali dei canoni di affitto percepiti dal contribuente a fronte di due distinti contratti, uno relativo alla locazione della propria azienda e l’altro inerente la locazione di un immobile ad uso commerciale, oltre all’obbligo del relativo versamento dell’imposta di registro sui contratti sottoscritti dai contraenti.L’attività ispettiva ha permesso di rilevare che, per gli anni d’imposta dal 2013 al 2017, la ditta ispezionata ha permesso di accertare l’occultamento al Fisco di una base imponibile pari a 64.200 euro relativa ad entrambi gli accordi contrattuali posti in essere.Inoltre è stata constatato l’omesso versamento dell’imposta di registro, relativa al contratto di affitto di azienda per complessivi 1.152 euro.