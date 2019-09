La Dinamo Sassari parte alla grande, schiantato in trasferta Varese con un perentorio 74 a 52

Pallacanestro Varese: Peak 8, Tepic, De Vita ne, Jakovics, Natali 3, Vene 10, Simmons 4, Seck ne, Mayo 9, Tambone 8, Gandini, Ferrero 10

All: Attilio Caja

Dinamo Banco di Sardegna: Spissu 6 (2/3 da 2, 0/3 da 3), Mclean 4 (4/6 tl), Bilan 8 (4/8 da 2), Bucarelli, Devecchi, Evans 10 (3/6 da 2, 4/4 tl), Magro, Pierre 18 (2/3 da 2, 4/7 da 3), Gentile 11 (4/5 da 2), Vitali 11 (3/5 da 3), Jerrells 6 (2/4 da 3)

All: Gianmarco Pozzecco





La Dinamo Banco di Sardegna inaugura nel migliore dei modi la sua decima stagioni in LBA, vince e convince sul parquet di Masnago contro la Pallacanestro VareseRoster al completo per coach Pozzecco che sceglie lo stesso quintetto iniziale della due giorni di Supercoppa. Tambone e Dyshawn Pierre guidano i rispettivi attacchi in avvio di match, Evans dopo 4’ scrive il 5-9. Varese si tiene sempre a contatto e ribatte ad ogni tentativo di fuga biancoblu, mette la testa avanti con le triple di Tambone e Natali, Bilan per il nuovo vantaggio, Pozzecco ruota i suoi, abbassa il quintetto e si affida al duo Spissu-Jerrells, Dinamo poco concreta nel finale di quarto, Peak ne approfitta, Mclean pareggia i conti e chiude al 10’ sul 15-15.Antisportivo di Tambone su Pierre, è proprio l’ala canadese a costruire il mini parziale, Gentile in contropiede costringe Caja al timeout, 17-23. Vene si alza da 3, il Banco prende il comando e mette il piede sull’acceleratore, parziale di 16-5 in 5’ nel secondo quarto (22-31). Attacco e difesa funzionano, Mayo a cronometro fermo rosicchia punti, Miro Bilan si riscopre assistman, Gentile ringrazia (4/4 dal campo), Evans firma il 24-38, prima spallata al match, la panchina di Varese prova a correre ai ripari, Spissu con il buzzer beater manda tutti negli spogliatoi sul 24-40.Bilan e Evans danno fluidità all’attacco sin dai primi minuti del secondo tempo, si accendono i padroni di casa con canestri importanti ma Vitali è cinico dai 6.75, il Banco vola leggero sulle ali dell’entusiasmo, il tabellone dice +22 (31-53 al 25’). Varese deve reagire e lo fa riportandosi a -16 e impensierendo Pozzecco, 41-57 dopo 30’.Il 15º punto di Pierre apre l’ultimo quarto del match, Curtis Jerrells riporta i giganti ancora una volta a +20, è una bella Dinamo che diverte e si diverte, fa girar palla per trovare il tiro migliore, sopra di 27 non si accontenta (43-70), i padroni di casa rendono meno pesante il passivo, spazio per Bucarelli, Devecchi e Magro, scorrono i minuti conclusi, i ragazzi di coach Pozzecco sigillano il risultato e conquistano i primi due punti della stagione, sul parquet di Masnago finisce 74 a 52.I tabellini.Parziali: 15-15, 9-25, 17-17, 11-17Progressivi: 15-15, 24-40, 42-57, 52-74Rimbalzi: 34-35 (Simmons 8, Tambone 7 - Pierre 8, Spissu 7)Assist: 9-16 (Pierre 6)