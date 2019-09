"Vinibuoni d’Italia" a Sassari per il Madagascar

La guida Vinibuoni d'Italia ritorna in Sardegna, sabato 28 Settembre a partire dalle ore 10 presso la Camera di Commercio di Sassari, per un'anteprima regionale dell'edizione 2020 finalizzata scopi benefici.



Quest'anno la guida ha stretto un fortissimo legame con l'isola, grazie alla collaborazione con la Camera di Commercio di Nuoro, che nell'ambito del progetto Let's talk Nu ha ospitato a luglio, nella splendida cornice di Orosei, le finali nazionali della guida, che hanno visto la degustazione di oltre 700 eccellenze vitivinicole provenineti da tutta Italia per l'assegnazione delle Corone, massimo riconoscimento attribuito da Vinibuoni d'Italia. Una collaborazione con la Camera di Commercio di Nuoro che proseguirà a inizio novembre in occasione del Merano WineFestival, dove verrà presentata ufficialmente la guida 2020 a livello nazionale, e durante la B'nu week di fine novembre.



L'appuntamento di sabato a Sassari, consenitrà al pubblico, a partire dalle ore 12, di assaggiare circa 700 vini provenienti da tutta italia offerti dalla guida a scopo benefico.

Un vero e proprio viaggio nel meglio della viticoltura italiana, frutto del lavoro di selezione delle 23 commissioni regionali che ogni anno assaggiano circa 27000 campioni per individuare le quasi 6000 etichette che vengono recensite da Vinibuoni d'Italia curata da Mario Busso e Alessandro Scorsone.



Una grande opportunità quindi per conoscere altre realtà produttive, ma anche per capire le potenzialità degli autoctoni della Sardegna, con un seminario dedicato.



Il ricavato della giornata, vero obbiettivo dell’evento e della collaborazione con la guida Vinibuoni d’Italia, sarà devoluto all'Associazione Stelle del Sud che opera in Madagascar per la realizzazione di strutture scolastiche e mediche.



P R O G R A M M A

- ore 10.00 apertura e saluti del Presidente della CCIAA Gavino Sini

- ore 11.00 Gilberto Arru presenta un'anteprima regionale della guida ViniBuoni d'Italia, l’unica Guida dedicata ai vini da vitigni autoctoni.

- ore 12.00/19.30 apertura banchi d'assaggio. Oltre 700 vini in degustazione, dalla Valle d’Aosta alla Sicilia, selezionati dalle commissioni regionali della guida. I proventi saranno devoluti all’Associazione Stelle del Sud

- ore 15.00 Seminario “I vini sardi nei mercati regionali, nazionali ed esteri. Potenzialità dei vitigni autoctoni”. Interverranno giornalisti del settore, distributori, enotecari e produttori.

- ore 17.00 proiezione reportage fotografico Madagascar e presentazione del progetto per la costruzione di una scuola di formazione professionale nei settori turismo (hotelleria, ristorazione), lingue (italiano, francese, inglese), sanità (formazione di personale infermieristico e ausiliario), agricoltura e artigianato.

- ore 20.00 chiusura lavori