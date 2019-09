Prosegue a Sassari Girovagando, il festival internazionale di arte in strada

Trenta immagini. Trenta vetrine del centro storico. Trenta ricordi. Tanti quanti sono gli anni di Theatre en vol. Ripercorre la storia della compagnia di teatro urbano, dagli esordi a oggi, la mostra “Habitat Immaginari – 30 Anni in Volo”, che ha aperto ieri, 26 settembre, la XXII edizione di Girovagando, festival internazionale di arte in strada, in programma fino al 29 settembre a Sassari. Ad ospitare gli scatti trenta negozi, da largo Brigata Sassari a via Sant'Apollinare, da corso Vittorio Emanuele a via Luzzatti, da piazza Azuni a piazza Santa Caterina, per un itinerario che attraversa il cuore di Sassari, sede della manifestazione ideata e diretta da Theatre en vol e dall'Associazione Girovagando. A bordo di un'Ape, la Royal Circus Ostrica ha accompagnato il pubblico alla scoperta del percorso espositivo. Un viaggio musicale, quello dell'orchestra da strada di Circo Paniko, che va dal dixieland allo swing, dalla cumbia alla balcanica. Un omaggio sonoro ai negozianti che hanno scelto di ospitare l'esposizione. E si è chiusa in piazza Santa Caterina la prima serata di Girovagando, ultima tappa della parata musicale sulla convivenza multiculturale “Babel – Migrant Reloaded”, che vede riuniti la Funky Jazz Orkestra di Berchidda e il gruppo di percussionisti Afro Giembe, provenienti da Senegal, Gambia, Mali e Mozambico.Diversi gli appuntamenti dei prossimi giorni. Sabato 28 settembre prendono il via alle ore 11 gli interventi teatrali itineranti di Teatro Nucleo, dal titolo “Domino in the street”. Si parte dall'emiciclo Garibaldi, si attraversano largo Brigata Sassari e piazza Castello per arrivare in piazza Azuni. Percorre le stesse strade partendo dai Giardini pubblici alle 11 “Tattameo on the road”, lo spettacolo di marionette di Ndaipori Teatro, in replica alle 17 in piazza Azuni. I Giardini pubblici e piazza Azuni sono teatro di “Storie a Manovella” di Civi, sogni e poesie musicate con un organetto, in programma alle 11. Parte alle 18.30 da Largo San Donato la Royal Circus Ostrica, e alle 19 Theatre en vol aspetta il pubblico in piazza Castello per “Armoniciclo e Afro Giembe”. Alle 21 il Teatro Nucleo invade piazza d'Italia con “Domino”, spettacolo ispirato a “1984” di Orwell, “Il mondo nuovo” di Huxley e “Il racconto dell'ancella” di Margaret Atwood. Danza, musica, video per porre l'accento sulla perdita della libertà di pensiero, sull’innalzarsi di nuovi muri e frontiere sociali, sulla poesia come strumento di salvezza, sulla rivolta come atto necessario.Sono i Giardini pubblici di via Tavolara ad ospitare, domenica 29 settembre, l'ultima giornata del festival, con spettacoli, laboratori e il consueto pranzo all'aperto. È dedicato al mito di Perseo “Nature Boy: il ragazzo della natura, tra mito e jazz” del Denise Gueye 4et, in programma alle 13.30. Alle 15.30 sono previsti gli interventi percussivi di “Afro Giembe”, alle 16 il viaggio musicale della Royal Circus Ostrica e alle 17 le “Storie a manovella” di Civi. Si continua con il teatro di marionette di strada di Ndaipori Teatro, in “Su Mari Pintau”, e con gli interventi musicali di Teatro Nucleo in “Suoni Eretici”, entrambi in programma alle 18. Si continua alle 19 con la “Passeggiata a Mezz’Aria” di Theatre en vol, iniziativa di chiusura del festival.Per l'intera giornata, dalle 11 alle 20, sono allestiti il mercato biologico e equosolidale, il mercato dell'artigianato creativo e sono in programma diversi laboratori. È dedicato al tema del volo il laboratorio pittorico “Arte in volo” guidato da Viviana Zanazzi e dedicato a bambine e bambini dai 4 ai 10 anni. Si costruiscono marionette con materiali di riciclo nel laboratorio “Riciclonette” di Ndaipori Teatro. Gli adulti possono invece cimentarsi nell'intreccio e nella creazione di piccoli oggetti con “Intrecciare Culture” di Sulayman Suwareh e nel racconto gestuale con “Storie con le ali” di Marta Pala. Per iscriversi ai laboratori, che prendono il via alle 11, è necessario mandare una mail a festivalgirovagando@gmail.com o telefonare ai numeri 3357105396 e 079230291. È, inoltre, possibile partecipare al contest fotografico organizzato da Girovagando e Theatre en vol, realizzando una foto creativa o un selfie davanti a un manifesto del festival e postandola su Facebook o Instagram con il tag @theatreenvol. All'autrice o all'autore della foto con più like andrà in dono una copia in esclusiva del libro “30 Anni in Volo”, che racconta la storia della compagnia di teatro urbano.Patrocinato dal Comune di Sassari, Girovagando è realizzato grazie al contributo della Regione Sardegna e della Fondazione di Sardegna nell'ambito del progetto triennale “Casa delle culture diffusa”.