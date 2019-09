Oggi in uscita il singolo di esordio della cagliaritana Marta Pilia

In uscita oggi in radio e su tutte le principali piattaforme digitali “Buckle up”, singolo di esordio della cagliaritana Marta Pilia, in arte Smarties.

Il brano (testo di Marta Pilia, musica di Pilia e Andrea Bardine) è accompagnato dal videoclip ufficiale, per la regia di Marco Placanica.



“Adoro Bruno Mars, Post Malone, Ella Mai, Drake, Khalid”-racconta Marta. “Amo da sempre i classici del cantautorato italiano, ma ultimamente i miei ascolti sono più orientati verso Rkomi, Tedua, Salmo. In “Buckle up” ho cercato di addolcire un beat trap con sonorità r&B. Nel testo ho lasciato trasparire tutta la mia incontenibilità: con me meglio allacciare le cinture perché viaggio a 200 km/h e non aspetto nessuno!”



Flow destrutturato, minimalismo lessicale con riusciti inserti slang e una declinazione tutta al femminile della sfrontatezza trap sembrano essere il marchio di fabbrica di Smarties, che si muove agilmente sulla linea di confine tra mainstream e musica avant.

“Buckle up” si inscrive nel solco del nu R&B, inglobando con la giuste dose di malizia rhythm and blues, soul, hip hop e funk in una accattivante confezione pop dall’immediato appeal radiofonico.