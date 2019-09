Aggressione verbale in un locale di Sassari: per il MOS è un caso di omofobia

La denuncia arriva dal Mos, Movimento Omosessuale Sardo, che dalla sua pagina social di Fb racconta la vicenda. Nella serata di sabato, in un noto locale del centro di Sassari, un componente del direttivo locale del MOS, che lì si intratteneva con il suo compagno, sarebbe stato aggredito verbalmente da un altro avventore. Le ragioni sarebbero da ricondurre al "fastidio" che la ragazza di questi avrebbe dichiarato nel vedere i due uomini scambiarsi tenerezze reciproche. Data la crescente tensione, i due "aggrediti" avrebbero quindi lasciato il locale, dietro anche le minacce dell'uomo avrebbe espresso. Il MOS lamenta il mancato intervento del personale del locale che non sarebbe intervenuto, limitandosi ad esprimere la propria solidarietà alla coppia in fuga.

Al momento non sembrerebbero esserci conseguenze di natura giuridica all'episodio ma solo, l'indignazione e la perplessità degli utenti del social.