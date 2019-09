Il Sassari calcio Latte Dolce vince ed è seconda in classifica

Il Sassari calcio Latte Dolce batte per 2-1 la coriacea squadra della Vis Artena e si porta al secondo posto in classifica, a un solo punto dalla Turris, nella serie D girone G.

In vantaggio al 17° del primo tempo con Marco Cabeccia, il Latte Dolce raddoppia in avvio di ripresa con Palmas che all'8° supera il portiere ospite Basile. Una Vis Artena non doma segna il il gol della bandiera al 49° della ripresa con D'Alessandris, entrato al 41° del secondo tempo in sostituzione di Montesi.

Quarta vittoria stagionale e squadra in salute. E' molto presto ancora e il campionato è lungo, ma se il buon giorno si vede dal mattino si può guardare con fiducia al prosieguo del campionato.







Latte Dolce-Vis Artena 2-1

Sassari calcio Latte Dolce Lai, Pireddu, Antonelli, Cabeccia, Tuccio, Pinna, Bianchi, Nuvoli, Palmas, Molino, Virdis. Allenatore Udassi

Vis Artena: Basile, Cataldi, Martorelli, Paolacci, Montesi, Pace, Sabelli, Afonso, Gori, Pagliaroli, Ciotoli. Allenatore Campolo

Arbitro: Giuseppe Sassano di Padova

Marcatori: 17′ pt Cabeccia (SSLD); 8′ st Palmas (SSLD), 49′ st D’Alessandris (VA)



RISULTATI SERIE D GIRONE G



Budoni – Ladispoli 0-2

Cassino – Arzachena 1-1

Anagni – Latina 2-3

Lanusei – Nuova Florida 2-0

OstiaMare – Trastevere 2-0

Portici – Muravera 1-0

Tor Sapienza – Torres 0-3

Sassari LD – Vis Artena 2-1

Aprilia – Turris 2-2



CLASSIFICA



Turris 13

Sassari Latte Dolce 12

Cassino 11

Racing Aprilia 10

Trastevere 9

Ostiamare, Latina e Torres 8

Portici 7

Team Nuova Florida, Tor Sapienza, Lanusei e Vis Artena 6

Arzachena e Muravera 4

Budoni, Anagni e Ladispoli 3