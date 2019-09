Torres troppo forte per il Tor Vergata

Partita che a dispetto del risultato è sempre stata combattutta, con i padroni di casa mai domi. In vantaggio la Torres al 21° con Masala. Con i padroni di casa che cercano il pareggio, come da copione, arriva il raddoppio della Torres con Demartis che batte De Angelis al 61°. Il terzo gol arriva in zona recupero, al 93° Masala firma la doppietta e chiude i giochi.

Torres ora a 8 punti nel Girone G della Serie D.





Marcatori: 21° Masala, 61° Demartis e 93° Masala





RISULTATI SERIE D GIRONE G



Budoni – Ladispoli 0-2

Cassino – Arzachena 1-1

Anagni – Latina 2-3

Lanusei – Nuova Florida 2-0

OstiaMare – Trastevere 2-0

Portici – Muravera 1-0

Tor Sapienza – Torres 0-3

Sassari LD – Vis Artena 2-1

Aprilia – Turris 2-2

CLASSIFICA



Turris 13

Sassari Latte Dolce 12

Cassino 11

Racing Aprilia 10

Trastevere 9

Ostiamare, Latina e Torres 8

Portici 7

Team Nuova Florida, Tor Sapienza, Lanusei e Vis Artena 6

Arzachena e Muravera 4

Tor Sapienza: De Angelis, Elia, Marini, D'Astolfo, Santori, Minelli, Panella, Marra, Ilari, Della Penna, Toracchio
Torres: Colombo, Bilea, Ruiu, Guarino, Congiu, Pisanu, Demartis, Masala, Bianco, Milani, Sartor