Consigli pratici per rendere il bagno più accogliente

A volte, per rendere il bagno più accogliente e più intimo, è necessario riorganizzarlo. Tuttavia, il rischio di sbagliare è elevato, soprattutto se non si ha una certa esperienza in materia di arredamento. In realtàper trasformare questo ambiente domestico in un vero e proprio luogo riservato al benessere sono pochi e semplici da mettere in atto. Il punto di partenza sono sicuramente lei, poiché sono l'involucro entro cui si sviluppa il bagno.Per ottenere un insieme piacevole è meglio puntare su colori chiari, come il bianco, il grigio tenue ed il beige. Chi vuole osare può optare per delle nuance più vivaci, ma riservandole sole ad un punto della stanza, in modo da non dare l'idea di armonia e non creare disordine. Tuttavia, molto importante è ancheDa prediligere è sempre la luce naturale. Se però non sono presenti finestre o sono molto piccole, è bene installare delle applique o dei faretti orientabili in grado di emanare luce caldaIl modo migliore per rendere il proprio bagno di casa accogliente èda inserire. Portaspazzolino, portasapone, asciugamani e così via, sono dettagli tutt'altro che trascurabili. L'importante è che ogni elemento risulti armonico con l'ambiente di destinazione, ma senza rinunciare alla personalità e ad un pizzico di follia.Molto importanti da introdurre sono i contenitori, che non devono però essere in plastica, bensì in tessuto pregiato. Tuttavia, se lo spazio lo consente, è bene anche introdurre una, così da avere a disposizione anchein casa. Ne esistono di tanti modelli differenti, sia nella forma che nelle funzioni garantite.Infatti, sono disponibili modelli angolari o rettangolari, nonché soluzioni in grado di produrre solo bolle ed altre che permettono di godere anche dei benefici della cromoterapia. L'importante è scegliere tra queste vasche idromassaggio la soluzione più adatta alle proprie necessità, cercando di approfittare delle incredibili offerte che i migliori fornitori garantiscono.Un modo intelligente per rivoluzionare il bagno di casa è trasformarlo in un piccolo ed intimo salotto. Per riuscirci basta introdurre une una libreria poco ingombrante. Inoltre, non bisogna avere paura di sistemare vasi, quadri, fotografie e delle suppellettili originali.In un angolo è bene anche posizionare un puff o unain modo da avere una zona in cui sia possibile rilassarsi, magari dopo aver fatto un bel bagno o una doccia calda. É bene completare il tutto introducendo deiche permettono di ricreare la stessa ambientazione dei bagni turchi, nonché dellepossibilmente lunghe, ed un, in cui posizionare quelle preferite dagli abitanti della casa.Come tocco finale, l'ideale è unadi design e numerose candele accese, così da creare l'atmosfera giusta. Sicuramente questa soluzione è difficile da ritrovare nelle case comuni, ma consente di sfruttare al meglio la stanza da bagno che, nonostante la sua importanza, viene spesso poco valorizzata.