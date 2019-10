Iglesias, nei guai un cittadino per l'evasione di circa 6.000 euro di canoni di locazione

Nello specifico comparto, le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Cagliari, dall’inizio dell’anno, nell’ambito di 44 controlli, hanno scoperto, oltre 1.994.000 euro di canoni di locazione non dichiarati.













Nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione fiscale, le Fiamme Gialle della Tenenza di Iglesias hanno concluso un controllo fiscale nei confronti di un privato cittadino residente a Carloforte.L’azione dei Finanzieri, è stata orientata alla verifica del corretto adempimento delle disposizioni tributarie ai fini delle imposte dirette. L’attività ispettiva eseguita dai Finanzieri si è basata, da un lato, sull’analisi dei contratti di locazione registrati e, dall’altro, sulla disamina sia della documentazione esibita dal proprietario dell’immobile che delle dichiarazioni acquisite anche dai locatari, finalizzate ad appurare l’effettività dei canoni incassati.Gli elementi raccolti hanno consentito di rilevare che il privato cittadino proprietario dell’immobile ha occultato redditi da fabbricati per complessivi 5.985 euro, omettendo la dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette per l’anno 2016 e presentando infedelmente quella relativa all’anno 2017.L’intervento si inserisce nel più ampio ed articolato dispositivo della Guardia di Finanza finalizzato al contrasto dell’evasione fiscale, fenomeno che produce effetti negativi per l’economia, danneggia le risorse economiche dello Stato ed accresce il carico fiscale per i cittadini onesti.