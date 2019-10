Sardegna e Internet, tra 5G e zone poco coperte

All’inizio dell’anno il Ministero per lo Sviluppo Economico ha scelto la Sardegna per dare il via alla sperimentazione del 5G. Oltre a Cagliari, sesta città italiana coinvolta dell’uso delle frequenze del 5G, sono stati interessati anche numerosi centri urbani più piccoli, come Segariu, Pompu e Noragugume. Vediamo quindi tutto quello che c’è da sapere sul 5G e approfondiamo la situazione attuale della Sardegna per quanto riguarda la connessione e le aree che risultano ancora non coperte.Il termine 5G viene usato per indicare la quinta generazione di connessioni mobile, che permette una diffusione dei dati molto più veloce rispetto a quella precedente. Prendendo come paragone il 4G, infatti, le velocità di download e di upload arrivano a essere dalle 100 alle 1000 volte maggiori : basti pensare che, per il download di un contenuto come un film in 4K, sarebbero necessari solo pochissimi secondi. Si tratta di un tipo di connessione che utilizza le onde millimetriche, ossia delle onde radio comprese tra i 30 e i 300 GHz.Se da un lato la diffusione del tanto atteso 5G promette una velocità e una qualità del servizio mai viste prima, c’è da dire che la Sardegna risulta essere ancora piuttosto arretrata in termini di performance delle attuali connessioni. Molti utenti, infatti, non hanno ancora la possibilità di sfruttare delle connessioni performanti, al punto che in alcune zone non si riesce a usare nemmeno un’applicazione come WhatsApp. Per quanto riguarda le zone scoperte da ADSL esistono già alcune soluzioni che si basano sulla tecnologia LTE e sono proposte da provider come Linkem, che prevede anche dei piani Internet senza limiti , ma è bene sottolineare che si tratta di un tema complesso e urgente, che dovrà dunque essere adeguatamente affrontato a livello regionale ma soprattutto nazionale, dato che la Sardegna non è l’unica regione a versare in queste condizioni.Da parte della popolazione sarda ci sono stati diversi “no” per quanto riguarda il 5G, legati soprattutto agli allarmismi sugli ipotetici danni alla salute delle persone. Molti sardi temono infatti che con il 5G aumenti il tasso di inquinamento elettromagnetico e, di conseguenza, l’incidenza di alcune patologie. A questo proposito, però, è bene sottolineare che al giorno d’oggi non esistono delle prove scientifiche a supporto di queste teorie. Naturalmente si tratta di un tema delicato che va approfondito e non sottovalutato, ma è sempre necessario basarsi solo su dati certi, evitando di dare spazio a facili complottismi.