Anche a Sassari parte la 4° Edizione della Settimana Nazionale della Dislessia

L' Associazione Italiana Dislessia (AID) annuncia l'avvio della 4° edizione della Settimana Nazionale della Dislessia, che si terrà dal 7 al 13 ottobre 2019, in concomitanza con la European Dyslexia Awareness Week, promossa dalla European Dyslexia Association (EDA).Come per le scorse edizioni, anche quest’anno è previsto un articolato programma di eventi di informazione e sensibilizzazione, organizzato su tutto il territorio nazionale da oltre 1.000 volontari, parte di 95 sezioni provinciali AID, in collaborazione con 300 tra enti pubblici e istituti scolastici.Il fil rouge della manifestazione quest’anno è “Diversi e Uguali: promuoviamo l’equità” a sottolineare il valore della diversità di ogni persona, da tutelare attraverso pari diritti e opportunità, per una società realmente inclusiva.Di seguito gli eventi in evidenza:Mercoledì, 9 ottobre 2019 ad Alghero, presso l'Associazione Culturale Musicale "Augusto Mordenti", in Via De Gasperi, n°44, dalle ore 18:00 alle ore 20:00, si svolgerà l'incontro formativo La musica come potente strumento di inclusione e valorizzazione delle diversità, a cura di Alessandro Lamantea, maestro di pianoforte presso il Conservatorio di musica "Luigi Canepa" di Sassari e formatore AID, che parlerà di strategie su come aiutare e valorizzare alunni con DSA durante le lezioni di musica teoriche e pratiche.Introdurrà i lavori Maria Mordenti, Presidente Associazione Culturale Musicale "Augusto Mordenti", con i saluti di Marina Scala, formatrice scuola AID.L'ingresso è libero e gratuito. Verrà rilasciato l'attestato di partecipazione.Giovedì, 10 ottobre 2019 a Sassari, presso l’Università degli Studi di Sassari, dipartimento di Giurisprudenza, Aula Segni, in Viale Mancini 5, dalle ore 9:00 alle ore 18.00, si terrà il convegno “Diversi e uguali: promuoviamo l’equità”. Con questo importante evento, l’AID continua l’opera di sensibilizzazione sui DSA, fornendo strumenti e stimolando riflessioni sempre più puntuali e approfondite sul tema dell’inclusione degli studenti con DSA in ambito scolastico, universitario e lavorativo.L'evento è gratuito, aperto a docenti, tecnici, studenti e genitori. Verrà rilasciato attestato di partecipazione.Durante la settimana nazionale della dislessia, presso l'Istituto Pitagora, via G. Asproni 29, Sassari, la dott.ssa Rosa Maria Ponti, psicologa, condurrà colloqui di supporto psicologico gratuiti su appuntamento, per ragazzi e genitori.Per maggiori informazioni ed iscrizioni: https://sassari.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-della-dislessia-2019 Per una donazione e per sostenere le attività dell’Associazione Italiana Dislessia: http://aiditalia.org/it/sostienici. Tutte le donazioni a favore di AID sono fiscalmente deducibili o detraibili.AID: Associazione Italiana Dislessia ( http://www.aiditalia.org/it/ )