E' stata un successo a Ploaghe la decima edizione del memorial I’N’anni

L'evento, che apriva la 22a edizione del Festival Internazionale di arte di strada Girovagando - Convivenze, Insurrezioni e Ressurezioni e chiudeva la XXXIX edizione de "I Candelieri e il Ferragosto Ploaghese", era organizzato con il patrocinio del Comune e della Pro Loco di Ploaghe e in collaborazione con il Gruppo Emergency Sassari di cui Nanni era stato volontario attivo.













E' stata un grande successo la decima edizione del memorial I’N’anni, la giornata di animazione, divertimento, musica e solidarietà, organizzata dall'associazione culturale I'N'annI per ricordare Nanni Pulina, giovane ploaghese scomparso prematuramente nel dicembre 2009. Quest'anno, per la decima edizione, le vie e le piazze del centro storico ploaghese, con partenza dall'ex Convento seicentesco dei Cappuccini, sono state invase, animate e risvegliate, da una allegra parata musicale all'insegna della convivenza multiculturale, durante la quale la Funky Jazz Orkestra di Berchidda si è incontrata con il gruppo di percussionisti Afro Giembe, provenienti da Senegal, Gambia, Mali e Mozambico, per dare vita al progetto "BABEL: migrant reloaded" ideato e prodotto da Theatre en vol con l'associazione Time in Jazz, che ha coinvolto ed entusiasmato un numeroso e divertito pubblico di persone accorse dal paese e dal circondario.Come tutti gli anni c'è stato spazio anche per i più piccoli con l'animazione e giocoleria a cura dell'associazione FalluDù e con la classica chiusura musicale affidata al primo concerto ufficiale della nuova formazione “Cisco Kid & The Giants Riddim Band” composta da Francesco Serra alla voce, Xantony Roberto al basso, Magno Flammenwerfer alla batteria, Saverio Zura alla chitarra, Giacomo Pes alle tastiere, e dal djset finale con DJ Brusche aka Luca Uleri e King Textone.