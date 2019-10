Mario Conoci è il nuovo Consigliere nazionale delle Città dell’Olio

Cresce la presenza significativa della regione Sardegna - già rappresentata dal sindaco di Santadi Elio Sundas entrato nella Giunta - all’interno dell’Associazione nazionale che quest’anno compie 25 anni di attività. Una ricorrenza che sarà celebrata a Siena dal 29 novembre al 1 dicembre. Un evento attesissimo di confronto ed approfondimento dedicato al mondo dell’olio, in cui oltre 100 stakeholder - esperti, rappresentanti delle istituzioni, produttori e operatori del settore provenienti da tutta Italia - si incontreranno per discutere del futuro del comparto olivicolo, partecipando a sei tavoli di lavoro dedicati ai grandi temi: Turismo dell’Olio e del Cibo, Paesaggio Rurale Olivicolo, Identità e Territorio, Cultura e Stile di Vita, Produzione, Marketing ed Economia, Formazione ed Educazione, con l’obiettivo di trasformare visioni e proposte in opportunità per tutta la filiera. Una occasione unica per costruire l’Agenda 2030 delle Città dell’Olio, uno strumento concreto per stimolare gli amministratori delle 329 Città dell’Olio nel costruire percorsi e fare scelte coraggiose, improntate alla valorizzazione dell’olio extravergine.



















Mario Conoci è stato eletto Consigliere nazionale dell’Associazione nazionale Città dell’Olio. Il Sindaco del Comune di Alghero - con voto unanime espresso dal Consiglio nazionale riunitosi a Roma - entra a far parte dell’organo politico e di rappresentanza della Rete che riunisce i territori olivetani italiani.