All'Università di Sassari è tempo di "Erasmus Welcome Day

Si rinnova l'appuntamento con l’Erasmus Welcome Day, la cerimonia di benvenuto che l'ateneo rivolge agli studenti e alle studentesse internazionali ospiti dell'Università di Sassari. La manifestazione, promossa dalla sezione dell’Erasmuss Student Network (ESN) di Sassari in collaborazione con il Comitato Erasmus di Ateneo, con il Centro di Documentazione Europea e con l’Ufficio Relazioni Internazionali, si terrà venerdì 4 ottobre alle 18.00 nell' Aula Magna del palazzo storico in piazza Università. Si tratta dell'evento culminante dell'Erasmus Welcome Week (29 settembre – 5 ottobre) che ha vissuto nei giorni scorsi un momento speciale al CUS Sassari con l'Enjoy Sport Now.



Quest’anno, l'Ateneo di Sassari nel I semestre accoglierà 174 studenti e studentesse Erasmus, compresi gli studenti in mobilità extraeuropea grazie all'International Credit Mobility. In questo numero sono incluse 8 tirocinanti vietnamite provenienti dalla Hue University of Medicine and Pharmacy in Vietnam nell’ambito del Master in Medical Biotechnology. Inoltre, l'Università di Sassari ospiterà studenti in ingresso dal Paraguay, dalla Colombia e dal Guatemala.



Per quanto riguarda l'Erasmus+, come sempre le donne sono più numerose, ben 111. Le nazionalità più rappresentate sono come di consueto Spagna, Turchia, Slovacchia e Polonia. Si registrano arrivi dalla Romania, Belgio, Austria, germania, Croazia, Portogallo, Repubblica Ceca, Norvegia, Paesi Baschi, Lituania. .



Programma della serata. In apertura sono previsti i saluti del Prorettore Vicario Luca Deidda, dell'Assessora del Comune di Sassari alla Cultura, allo Sport,Attività educative e Pari opportunità, Rosanna Arru, di Luciano Gutierrez, Delegato del Rettore per l’internazionalizzazione, la mobilità internazionale studentesca e il Programma Erasmus, di Stefano Melis, Vicedirettore del Conservatorio di Musica "Canepa". Per l'Erasmus Student Network interverranno il presidente Davide Nicotra, il Vicepresidente Leonardo Daidone, la Rappresentante locale Benedetta Mura,



Nel corso dell’evento, sono previsti degli intermezzi musicali degli studenti del Conservatorio di Musica “Luigi Canepa” di Sassari, Rebecca Ginatempo (voce) e Francesco Lai (chitarra). Parteciperà l'Associazione Goliardica Turritana.