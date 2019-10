Sassari. "Il nemico è la malattia, non il medico", l'Ordine dei Medici prende posizione

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Sassari che esprime la posizione dell'Ente in relazione al difficile clima che talora si è creato per colpa di episodi che nulla hanno a che vedere con il consueto esercizio della professione medica







Risale al 17 settembre scorso l’ultimo caso tacciato, sui social networks, come un esempio di malasanità; in particolare è stata pubblicata via facebook la lamentela della parente di un cittadino relativamente ad un episodio che si sarebbe verificato al Pronto Soccorso della nostra città, episodio che, al di là dell’assenza di riscontri oggettivi, ha suscitato numerosi commenti e condivisioni. Tali commenti sono sicuramente importanti e degni di nota, ma una gran parte di essi hanno provocato insulti e minacce rivolte non solo al singolo collega ma, come un gran calderone a tutta una categoria di professionisti che esercitano il loro lavoro nell’ambito sanitario. Questi operatori si spendono quotidianamente con la loro professionalità, seppur tra mille difficoltà contingenti, con carenze di organici e di materiali, esposti a turni massacranti, per garantire la salute ai cittadini, alleviandone le sofferenze.