Sassari, 25 nuovi posti di lavoro: pubblicato il bando Lavoras

Sul sito www.comune.sassari.it è pubblicato il bando Lavoras per l'assunzione a tempo determinato (8 mesi) e parziale (20 ore settimanali) di 25 nuove figure. Si tratta di 2 operai specializzati (potatore), 14 operai generici, 2 impiegati (istruttore direttivo tecnico capo squadra), 2 operai qualificati (autista con patente B addetto all’utilizzo gru su autocarro), un operaio qualificato (operatore di macchine movimento terra), un operaio specializzato (autista patente C con CQC addetto all’utilizzo gru su autocarro) e 3 impiegati (collaboratore tecnico informatico). Le domande possono essere presentate al centro per l'impiego di Sassari, secondo le modalità indicate nell'avviso, dal 3 al 16 ottobre.