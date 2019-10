La Dinamo Sassari riceve gli omaggi della città a Palazzo Ducale

La Città ha reso omaggio alla Dinamo con il calore e l'energia delle grandi occasioni. La squadra, con il presidente Stefano Sardara e l'allenatore Gianmarco Pozzecco, è stata ricevuta questo pomeriggio nella sala Consiglio di Palazzo Ducale dal sindaco Gian Vittorio Campus e dal presidente dell'Assemblea civica Maurilio Murru, alla presenza di componenti della Giunta, consiglieri e di tanti tifosi e curiosi.

Durante l'incontro il primo cittadino ha donato al team una medaglia, per festeggiare il recente successo sportivo con la vittoria della Fiba Eurocup e il recentissimo trionfo nella Supercoppa Italiana.

La serata è stata anche l'occasione per ringraziare la Dinamo Basket Banco di Sardegna per il suo impegno sociale, che rende lustro e orgoglio a Sassari e alla Sardegna intera.

La vicinanza dell'Amministrazione alla squadra dimostra ancora una volta quanto la città sia fortemente legata a questa società. Già nel 2015 il Comune aveva celebrato il valore della Dinamo assegnandole il Candeliere d’oro speciale straordinario, per gli eccezionali risultati ottenuti.