Il 61% dei sardi in prima persona per migliorare il territorio: ricerca Doxa per conto di Ichnusa

Cambiamento delle abitudini quotidiane, salvaguardia ambientale e aiuto sociale: ecco gli ambiti di intervento di una Sardegna che vuole e sa dare il meglio di sé. Una ricerca commissionata da Ichnusa a Doxa ha rivelato i piccoli gesti quotidiani con cui 6 sardi su 10 cercano di cambiare in meglio la loro Isola.

Ma quali sono i piccoli gesti quotidiani con cui cercano di mettere in pratica questo approccio?

Riciclano i rifiuti, cercano di risparmiare l’energia elettrica e l’acqua, riducono il ricorso all’auto per non inquinare.

E se le aziende presenti sul territorio (insieme alle Istituzioni, nazionali e locali) sono un punto

di riferimento in questa battaglia per cambiare le cose, il 76% dei sardi giudica in maniera

molto positiva gli sforzi fatti dal Birrificio Ichnusa di Assemini per tradurre in gesti concreti il suo rispetto verso il territorio in cui opera.



La quasi totalità dei sardi (99%) ritiene molto o abbastanza importante impegnarsi per migliorare il territorio e la comunità in cui si vive e il 61% s’impegna effettivamente a fare qualcosa di concreto, tutti i giorni o comunque spesso.



A rivelarlo la ricerca “Piccoli gesti che cambiano il mondo. Gli italiani e il loro impegno nel sociale”, commissionata a Doxa dallo storico marchio di birra Ichnusa. La ricerca è stata realizzata su un campione rappresentativo delle 20 Regioni italiane per scoprire se e in che modo gli italiani fanno qualcosa di concreto e disinteressato per il loro territorio.

Secondo la ricerca, il 77% dei sardi dice di non essere d’accordo con chi pensa che i piccoli gesti di ogni giorno non cambino nulla, visto che i problemi sono globali e richiedono interventi politici a livello nazionale e internazionale. La loro risposta è: “se non facciamo nulla in prima persona le cose non cambieranno mai”.

I tre quarti (76%) cercano di cambiare, in meglio, alcune delle proprie abitudini quotidiane, il 36% preferisce puntare su azioni di salvaguardia ambientale e il 21% su attività di aiuto sociale.



“Abbiamo scelto di esplorare questo tema perché racconta molto di noi – spiega Alfredo Pratolongo, Dir. Comunicazione e Affari Istituzionali HEINEKEN Italia. Ichnusa è una birra profondamente legata al territorio e orgogliosa di essere sarda. Abbiamo tradotto il nostro legame con la Sardegna in iniziative come il Vuoto a Buon Rendere o la campagna #ILNOSTROIMPEGNO, che ha raccolto l’entusiasmo della comunità locale che si è unita ai dipendenti del Birrificio in giornate di pulizia del territorio. Crediamo che i piccoli gesti, come quello di raccogliere un rifiuto abbandonato per strada, possano fare la differenza e questa ricerca ci ha confermato che i nostri valori sono gli stessi in cui crede la maggioranza dei sardi”.



MA QUALI SONO I 10 PICCOLI GESTI CHE POSSONO CONTRIBUIRE A MIGLIORARE LE COSE, PREFERITI DAI SARDI?

1. Produrre meno rifiuti, riciclarli o portarli in discarica (61%),

2. Limitare l’utilizzo degli elettrodomestici e ridurre i consumi di energia, spegnendo le luci, abbassando riscaldamento o condizionatore (57%)

3. Utilizzare l’auto il meno possibile, magari puntando sulla bicicletta per le esigenze di tutti i giorni (56%)

4. Non sprecare l’acqua (55%)

5. Riciclare o usare gli oggetti più a lungo (53%)

6. Acquistare cibo locale (45%)

7. Vivere il più possibile plastic-free (39%)

8. Usare carta riciclata o mobili di legno certificati (32%).

9. Piantare alberi o curare un orto (27%)

10. Partecipare a operazioni di raccolta rifiuti o pulizia delle spiagge (23%).



PER 6 SARDI SU 10 LE AZIENDE DEVONO DARE IL BUON ESEMPIO

Il 77% dei sardi crede che le Istituzioni (Governo, Regioni, Enti locali) siano il primo alleato di chi vuole cambiare in meglio le cose. Al secondo posto per il 57% ci sono aziende, come Ichnusa, impegnate sul territorio. Che ai loro occhi possono di fatto accelerare questi processi più di ONG (41%) e di piccole associazioni locali di volontariato (34%).



VUOTO A RENDERE, GIORNATE DI PULIZIA DEL TERRITORIO: L’ESEMPIO DI ICHNUSA (POSITIVO PER 7 SARDI SU 10)

L’impegno di Ichnusa su questi temi è noto e viene giudicato in maniera molto positiva dal 76% dei sardi. Lo storico marchio di birra sardo, profondamente legato al suo territorio, traduce l’amore verso la Sardegna in un modello produttivo più sostenibile, basato sul risparmio energetico e sull’economia circolare, con il progetto Vuoto a Buon a Rendere, formato che permette il riutilizzo della stessa bottiglia fino e oltre i vent’anni.

E quest’anno ha coinvolto la comunità nel prendersi cura della propria terra con il progetto #ILNOSTROIMPEGNO: giornate di condivisione e rispetto passate a raccogliere i rifiuti abbandonati che deturpano il territorio. Un progetto che, grazie a uno spot andato in onda nelle principali reti nazionali, ha saputo rendere universale il messaggio di rispetto verso la propria terra.