Abbanoa: nuove apparecchiature per il serbatoio di Mont'Elva a Stintino

Oggi, i tecnici di Abbanoa eseguiranno un importante intervento di manutenzione straordinaria nei serbatoio di Mont’Elva a Stintino. Nel dettaglio saranno installate delle nuove apparecchiature di misurazione elettronica sulle condotte in ingresso all’impianto che consentiranno di gestire in tempo reale la quantità d’acqua in entrata alle vasche d’accumulo e distribuita nelle reti idriche di Pozzo San Nicola, Fiume Santo, Badde Issi, Unia-Nodigheddu, Bagaglino e Agro. A beneficiarne sarà l’intero sistema idrico al servizio delle utenze. I lavori saranno eseguiti dalle 8.30 alle 16: durante questa fascia oraria potrebbero verificarsi cali di pressione o temporanee interruzioni.

Le squadre di Abbanoa eseguiranno tutte le manovre necessarie per evitare disservizi. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24.